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https://arabic.sputniknews.com/20220209/إصابات-كورونا-العالمية-تتجاوز-الـ400-مليون-والوفيات-أكثر-من-57-مليون-حالة-1058239431.html
إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ400 مليون والوفيات أكثر من 5.7 مليون حالة
إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ400 مليون والوفيات أكثر من 5.7 مليون حالة
تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم عتبة الـ400 مليون إصابة، حتى صباح الأربعاء.. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T07:15+0000
2022-02-09T07:15+0000
2022-02-09T07:15+0000
فيروس كورونا
أخبار العالم الآن
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ووفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغت حصيلة الإصابات العالمية بالفيروس حتى الساعة 02.00 بتوقيت موسكو (اليوم الأربعاء )، 400 مليون و244031 إصابة.كما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و782 ألفا و814 حالة، فيما تعافى 321 مليون و66 ألفا و246 حالة.وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019 .
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أمريكا-كورونا-يفاجئ-العالم-بسلالة-جديدة-لم-يتم-اكتشافها-من-قبل-1057969083.html
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فيروس كورونا, أخبار العالم الآن
إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ400 مليون والوفيات أكثر من 5.7 مليون حالة تابعنا عبر
تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم عتبة الـ400 مليون إصابة، حتى صباح الأربعاء..
ووفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغت حصيلة الإصابات العالمية بالفيروس حتى الساعة 02.00 بتوقيت موسكو (اليوم الأربعاء )، 400 مليون و244031 إصابة.
كما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و782 ألفا و814 حالة، فيما تعافى 321 مليون و66 ألفا و246 حالة.
وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى
حالات الإصابة في الصين
في ديسمبر/ كانون الأول 2019 .