إصابة ملك إسبانيا فيليب السادس بفيروس كورونا المستجد

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الملكي الإسباني في البيان، إن أعراضا خفيفة للمرض ظهرت على الملك، وفي الصباح قام بفحص فيروس كورونا، والذي أظهر نتيجة إيجابية.ومن المنتظر أن يخضع الملك فيليب للحجر الصحي لمدة سبعة أيام سيتم خلالها إلغاء جميع الفعاليات بمشاركته، وأضاف البيان أن: "الحالة الصحية العامة للملك جيدة"، وأنه سيواصل عمله من مقر إقامته، فيما لم تظهر أعراض المرض على الملكة ليتيتسيا والابنة الصغرى، إنفانتا صوفيا.في سياق متصل، قالت وكالة القصر الإمبراطوري، اليوم الأربعاء، إن أميرة يابانية مصابة بفيروس كورونا الجديد أصيبت بالتهاب رئوي معتدل.وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "Kyodo News"، قالت الوكالة إن الأميرة يوكو، 38 عاما، أول مريضة بفيروس كورونا في الأسرة الإمبراطورية، وقد تم نقلها إلى مستشفى جامعة طوكيو من مستشفى داخل القصر الإمبراطوري وذلك بعد أن تم التشخيص، حيث جاءت نتيجة اختبار شقيقتها الأميرة أكيكو، 40 عاما، والتي التقت بها قبل عدة أيام، سلبية.وقالت الوكالة في نفس اليوم إن الأميرة يوكو، الابنة الصغرى للأمير الراحل توموهيتو أمير ميكاسا، وابنت عم الإمبراطور السابق أكيهيتو، اشتكت من التهاب في الحلق يوم الاثنين وأثبتت إصابتها بالفيروس يوم أمس الثلاثاء.
أعلن البيت الملكي الأسباني، اليوم الأربعاء، عن إصابة الملك فيليب السادس، بفيروس كورونا المستجد.
موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الملكي الإسباني في البيان، إن أعراضا خفيفة للمرض ظهرت على الملك، وفي الصباح قام بفحص فيروس كورونا، والذي أظهر نتيجة إيجابية.
ومن المنتظر أن يخضع الملك فيليب للحجر الصحي لمدة سبعة أيام سيتم خلالها إلغاء جميع الفعاليات بمشاركته، وأضاف البيان أن: "الحالة الصحية العامة للملك جيدة"، وأنه سيواصل عمله من مقر إقامته، فيما لم تظهر أعراض المرض على الملكة ليتيتسيا والابنة الصغرى، إنفانتا صوفيا.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "Kyodo News"، قالت الوكالة إن الأميرة يوكو، 38 عاما، أول مريضة بفيروس كورونا في الأسرة الإمبراطورية، وقد تم نقلها إلى مستشفى جامعة طوكيو من مستشفى داخل القصر الإمبراطوري وذلك بعد أن تم التشخيص، حيث جاءت نتيجة اختبار شقيقتها الأميرة أكيكو، 40 عاما، والتي التقت بها قبل عدة أيام، سلبية.
وقالت الوكالة في نفس اليوم إن الأميرة يوكو، الابنة الصغرى للأمير الراحل توموهيتو أمير ميكاسا، وابنت عم الإمبراطور السابق أكيهيتو، اشتكت من التهاب في الحلق يوم الاثنين وأثبتت إصابتها بالفيروس يوم أمس الثلاثاء.