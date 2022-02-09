https://arabic.sputniknews.com/20220209/إطلالات-السجادة-الحمراء-وجوائز-بريت-في-لندن-1058261488.html

إطلالات السجادة الحمراء وجوائز بريت في لندن

إطلالات السجادة الحمراء وجوائز بريت في لندن

أقيم مساء أمس الثلاثاء في لندن حفل توزيع جوائز "بريت" البريطانية للموسيقى، في حدث لم يميز بين الرجال النساء - فئات مرشحة لكلّ من النساء والرجال على حدة. 09.02.2022, سبوتنيك عربي

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بريطانيا

أديل

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فازت النجمة البريطانية أديل بثلاث من جوائز "بريت" البريطانية للموسيقى، من بينها تلك المخصصة لـ"أفضل ألبوم" عن ألبومها "30"، وكذلك جائزة "أغنية العام" عن "إيزي أون مي"، وجائزة "فنان العام".وأوضح منظمو "بريت" أن اعتماد جوائز في فئات مختلطة تضم مرشحين من الجنسين بدلاً من تخصيص بعضها للرجال وأخرى منفصلة للنساء ينطلق من الرغبة في تكريم الفنانين "على أساس أعمالهم وموسيقاهم فقط لا على الطريقة التي يحددون هويتهم بها أو عن الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليهم".

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