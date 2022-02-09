إطلالات السجادة الحمراء وجوائز بريت في لندن
14:10 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 14:20 GMT 09.02.2022)
أقيم مساء أمس الثلاثاء في لندن حفل توزيع جوائز "بريت" البريطانية للموسيقى، في حدث لم يميز بين الرجال النساء - فئات مرشحة لكلّ من النساء والرجال على حدة.
© REUTERS / Peter Cziborraحصلت أديل على جائزة أفضل ألبوم لهذا العام في حفل جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
حصلت أديل على جائزة أفضل ألبوم لهذا العام في حفل جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Tom Nicholsonمقدمة البرامج التلفزيونية مايا جاما تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
مقدمة البرامج التلفزيونية مايا جاما تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Peter Cziborra"ليتل سيمز" خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
"ليتل سيمز" خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Peter Cziborraبيكي هيلز تحصل على جائزة "أفضل رقص" في حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
بيكي هيلز تحصل على جائزة "أفضل رقص" في حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Tom Nicholsonالمغنية تاليا ستورم تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
المغنية تاليا ستورم تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Peter Cziborraالمعجبون خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
المعجبون خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© AP Photo / Joel C Ryan/Invisionديف خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
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© AP Photo / Joel C Ryan/Invision
ديف خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Tom Nicholsonالفرقة الموسيقية الإيطالية "مانيسكين" تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
الفرقة الموسيقية الإيطالية "مانيسكين" تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Peter Cziborraآن-ماري خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
آن-ماري خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Peter Cziborraالمغني سام فيندر (يسار) يستلم جائزة "أفضل مغني روك" من مغني روك البريطاني الشهير روني وود خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
المغني سام فيندر (يسار) يستلم جائزة "أفضل مغني روك" من مغني روك البريطاني الشهير روني وود خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Tom Nicholsonالمغنية آشلي روبرتس تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
المغنية آشلي روبرتس تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Tom Nicholsonالمغنية مولي كينغ تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
المغنية مولي كينغ تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Peter Cziborraإد شيران خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
إد شيران خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Peter Cziborraأديل خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
أديل خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Tom Nicholsonالممثلة أوليفيا رودريغو تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
الممثلة أوليفيا رودريغو تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Peter Cziborraالمغنية هولي هامبرستون خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
المغنية هولي هامبرستون خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Tom Nicholson
مقدمة الإذاعة فيك هوب تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
مقدمة الإذاعة فيك هوب تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© AFP 2021 / Tolga Akmenمغني الراب "ليتل سيمز" خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
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© AFP 2021 / Tolga Akmen
مغني الراب "ليتل سيمز" خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
فازت النجمة البريطانية أديل بثلاث من جوائز "بريت" البريطانية للموسيقى، من بينها تلك المخصصة لـ"أفضل ألبوم" عن ألبومها "30"، وكذلك جائزة "أغنية العام" عن "إيزي أون مي"، وجائزة "فنان العام".
وأوضح منظمو "بريت" أن اعتماد جوائز في فئات مختلطة تضم مرشحين من الجنسين بدلاً من تخصيص بعضها للرجال وأخرى منفصلة للنساء ينطلق من الرغبة في تكريم الفنانين "على أساس أعمالهم وموسيقاهم فقط لا على الطريقة التي يحددون هويتهم بها أو عن الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليهم".