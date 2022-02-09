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إعلام: دولة خليجية تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات
إعلام: دولة خليجية تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات
كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الأربعاء، عن شراء البحرين لأنظمة رادارات مضادة للطائرات المسيرة. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T15:26+0000
2022-02-09T15:26+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني يسرائيل ديفينس، مساء اليوم الأربعاء، بأن شركة "bats.be" وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا، قد كشفت عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار مع البحرين.وأكد الموقع العبري أن الصفقة تقضي بشراء رادارات ساحلية تحت اسم العلامة "BATS’ GR12"، بهدف الدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد، والتي تبعد حوالي 200 كيلو مترا عن السواحل الإيرانية فقط، مضيفة أن تلك الرادارات تشمل تركيبات متعددة للرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم.وأوضح الموقع أن الصفقة تم توقيعها في النصف الثاني من العام الماضي 2021، ومن المتوقع التسليم في العام الجاري 2022.ومن جهتها، أعربت شركة BATS عن فخرها بدعم وتحسين القوات الدفاعية البحرينية، موضحة أن هذا العقد الأول للشركة في مملكة البحرين، متطلعة لتعاون أقوى وأطول مع البحرين.ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/إسرائيل-والبحرين-توقعان-اتفاقية-لتعزيز-التعاون-الأمني-بينهما-1057864728.html
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

إعلام: دولة خليجية تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات

15:26 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Ahmed Abdel-Wahabرادار "إيسر - 32 بي" المصري، في "إيديكس 2021"
رادار إيسر - 32 بي المصري، في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Ahmed Abdel-Wahab
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كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الأربعاء، عن شراء البحرين لأنظمة رادارات مضادة للطائرات المسيرة.
وأفاد الموقع الإلكتروني يسرائيل ديفينس، مساء اليوم الأربعاء، بأن شركة "bats.be" وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا، قد كشفت عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار مع البحرين.
بني غانتس رئيس حزب أبيض أزرق يلقي كلمة بعد الإعلان عن استطلاعات الرأي في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بينهما
3 فبراير, 14:29 GMT
وأكد الموقع العبري أن الصفقة تقضي بشراء رادارات ساحلية تحت اسم العلامة "BATS’ GR12"، بهدف الدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد، والتي تبعد حوالي 200 كيلو مترا عن السواحل الإيرانية فقط، مضيفة أن تلك الرادارات تشمل تركيبات متعددة للرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم.
وأوضح الموقع أن الصفقة تم توقيعها في النصف الثاني من العام الماضي 2021، ومن المتوقع التسليم في العام الجاري 2022.
ومن جهتها، أعربت شركة BATS عن فخرها بدعم وتحسين القوات الدفاعية البحرينية، موضحة أن هذا العقد الأول للشركة في مملكة البحرين، متطلعة لتعاون أقوى وأطول مع البحرين.
ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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