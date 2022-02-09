إعلام: دولة خليجية تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات

وأفاد الموقع الإلكتروني يسرائيل ديفينس، مساء اليوم الأربعاء، بأن شركة "bats.be" وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا، قد كشفت عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار مع البحرين.وأكد الموقع العبري أن الصفقة تقضي بشراء رادارات ساحلية تحت اسم العلامة "BATS’ GR12"، بهدف الدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد، والتي تبعد حوالي 200 كيلو مترا عن السواحل الإيرانية فقط، مضيفة أن تلك الرادارات تشمل تركيبات متعددة للرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم.وأوضح الموقع أن الصفقة تم توقيعها في النصف الثاني من العام الماضي 2021، ومن المتوقع التسليم في العام الجاري 2022.ومن جهتها، أعربت شركة BATS عن فخرها بدعم وتحسين القوات الدفاعية البحرينية، موضحة أن هذا العقد الأول للشركة في مملكة البحرين، متطلعة لتعاون أقوى وأطول مع البحرين.ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وأكد الموقع العبري أن الصفقة تقضي بشراء رادارات ساحلية تحت اسم العلامة "BATS’ GR12"، بهدف الدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد، والتي تبعد حوالي 200 كيلو مترا عن السواحل الإيرانية فقط، مضيفة أن تلك الرادارات تشمل تركيبات متعددة للرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم.
وأوضح الموقع أن الصفقة تم توقيعها في النصف الثاني من العام الماضي 2021، ومن المتوقع التسليم في العام الجاري 2022.
ومن جهتها، أعربت شركة BATS عن فخرها بدعم وتحسين القوات الدفاعية البحرينية، موضحة أن هذا العقد الأول للشركة في مملكة البحرين، متطلعة لتعاون أقوى وأطول مع البحرين.