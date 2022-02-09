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احتمالات رفع العقوبات عن إيران تزيد الضغوط على سوق النفط العالمي
احتمالات رفع العقوبات عن إيران تزيد الضغوط على سوق النفط العالمي
تواجه أسعار النفط ضغوطا بسبب احتمال زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وإيران، بينما استقر السعر عند نحو 90 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:25+0000
2022-02-09T13:25+0000
اقتصاد
إيران
أسعار النفط اليوم
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، التي أوضحت أن سعر العقود الآجلة على خام برنت نزلت 36 سنتا أي نحو 0.4 في المئة لتصل إلى 90.42 دولار للبرميل، بينما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.4 في المئة ليصل إلى 88.93 دولار للبرميل.وسجل الخامان تراجعا بنسبة 2 في المئة أمس الثلاثاء، بعد استئناف محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران إحياء الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه عام 2015.وتقول الوكالة إنه إذا توصل الطرفان لاتفاق، فإن ذلك يترتب عليه رفع العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ما يعني زيادة الإمدادات العالمية.ويقول محلل السلع الأولية لدى كومرتس بنك، كارستين فريتش، إن أثر تراجع التوتر بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يكون له دور في تخفيف المخاطر التي يتعرض لها سوق النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/ستاندرد-آند-بورز-أسعار-النفط-العالمية-ستتجاوز-100-دولار-حال-فرض-عقوبات-على-روسيا-1058233630.html
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اقتصاد, إيران, أسعار النفط اليوم

احتمالات رفع العقوبات عن إيران تزيد الضغوط على سوق النفط العالمي

13:25 GMT 09.02.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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تواجه أسعار النفط ضغوطا بسبب احتمال زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وإيران، بينما استقر السعر عند نحو 90 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، التي أوضحت أن سعر العقود الآجلة على خام برنت نزلت 36 سنتا أي نحو 0.4 في المئة لتصل إلى 90.42 دولار للبرميل، بينما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.4 في المئة ليصل إلى 88.93 دولار للبرميل.
وسجل الخامان تراجعا بنسبة 2 في المئة أمس الثلاثاء، بعد استئناف محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران إحياء الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه عام 2015.
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
"ستاندرد آند بورز": أسعار النفط العالمية ستتجاوز 100 دولار في حال فرض عقوبات على روسيا
أمس, 20:41 GMT
وتقول الوكالة إنه إذا توصل الطرفان لاتفاق، فإن ذلك يترتب عليه رفع العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ما يعني زيادة الإمدادات العالمية.
ويقول محلل السلع الأولية لدى كومرتس بنك، كارستين فريتش، إن أثر تراجع التوتر بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يكون له دور في تخفيف المخاطر التي يتعرض لها سوق النفط.
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