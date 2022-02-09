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https://arabic.sputniknews.com/20220209/اختراق-كرة-معدنية-مصمتة-بمقذوف-بندقية-آ-كي-105-تصدم-الجميع-فيديو--1058268873.html
اختراق كرة معدنية مصمتة بمقذوف... بندقية "آ كي 105" تصدم الجميع... فيديو
اختراق كرة معدنية مصمتة بمقذوف... بندقية "آ كي 105" تصدم الجميع... فيديو
اختبر أحد الناشطين على "يوتيوب" أداء عدة أسلحة من خلال إطلاق مقذوف موجه من عدة بنادق مختلفة المنشأ على كرة مصمتة مصنعة بالكامل من النحاس، ثقيلة الوزن، وكانت... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T15:19+0000
2022-02-09T15:19+0000
رصد عسكري
مجتمع
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نشرت قناة "Demolition Ranch" على يوتيوب، مشاهد لاختبار قدرة مجموعة أسلحة على اختراق كرة نحاسية بقطر يصل إلى حوالي 20 سنتيمترا، وبوزن يصل إلى حوالي 20 كيلوغراما، حيث شملت التجربة عدة أسلحة بينها بنادق روسية وأمريكية ودبابة بريطانية.استخدم ناشر الفيديو عدة بنادق، منها مسدس وبندقية من نوع "SVD" وعدة بنادق هجومية أمريكية الصنع، حيث بينت المشاهد أن هذه الأسلحة أحدثت خدوشا طفيفة في الكرة المصمتة.لكن عند إطلاق النار من بندقية كلاشينكوف الجديدة "آ كي-105" تبين أن النتائج كانت مذهلة بحق، على الرغم من أن المقذوف لم يستطع اختراق الكرة، إلا أنها دخلت الكرة لمسافة جيدة بالفعل.وعندما اقتنع معد الحلقة بعدم إمكانية اختراق الكرة عن طريق البنادق، استعان بمدفع دبابة الاستطلاع البريطانية "سكوربيون" المزودة بمدفع من عيار 76 مليمترا، بحسب "روسكي أروجي".وبعد إطلاق المقذوف، اخترقت الطلقة الكرة الفولاذية وشوهت شكلها تماما، وتسببت بإحداث فتحة ضخمة جدا على أحد جانبي الكرة، التي قيل إن تكلفة تصنيعها وصلت إلى حوالي 3 آلاف دولار أمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الكشف-عن-أول-صورة-لمركبة-قتالية-روسية-برمائية-من-نوع-جديد---1058219909.html
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رصد عسكري, مجتمع

اختراق كرة معدنية مصمتة بمقذوف... بندقية "آ كي 105" تصدم الجميع... فيديو

15:19 GMT 09.02.2022
© Photo / Press service of the concern Kalashnikov / Boris Kirisenkoطقم لتحديث رشاش كلاشينكوف
طقم لتحديث رشاش كلاشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Photo / Press service of the concern Kalashnikov / Boris Kirisenko
تابعنا عبر
اختبر أحد الناشطين على "يوتيوب" أداء عدة أسلحة من خلال إطلاق مقذوف موجه من عدة بنادق مختلفة المنشأ على كرة مصمتة مصنعة بالكامل من النحاس، ثقيلة الوزن، وكانت النتائج مذهلة وطريفة إلى حد ما.
نشرت قناة "Demolition Ranch" على يوتيوب، مشاهد لاختبار قدرة مجموعة أسلحة على اختراق كرة نحاسية بقطر يصل إلى حوالي 20 سنتيمترا، وبوزن يصل إلى حوالي 20 كيلوغراما، حيث شملت التجربة عدة أسلحة بينها بنادق روسية وأمريكية ودبابة بريطانية.
استخدم ناشر الفيديو عدة بنادق، منها مسدس وبندقية من نوع "SVD" وعدة بنادق هجومية أمريكية الصنع، حيث بينت المشاهد أن هذه الأسلحة أحدثت خدوشا طفيفة في الكرة المصمتة.
لكن عند إطلاق النار من بندقية كلاشينكوف الجديدة "آ كي-105" تبين أن النتائج كانت مذهلة بحق، على الرغم من أن المقذوف لم يستطع اختراق الكرة، إلا أنها دخلت الكرة لمسافة جيدة بالفعل.
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وعندما اقتنع معد الحلقة بعدم إمكانية اختراق الكرة عن طريق البنادق، استعان بمدفع دبابة الاستطلاع البريطانية "سكوربيون" المزودة بمدفع من عيار 76 مليمترا، بحسب "روسكي أروجي".
وبعد إطلاق المقذوف، اخترقت الطلقة الكرة الفولاذية وشوهت شكلها تماما، وتسببت بإحداث فتحة ضخمة جدا على أحد جانبي الكرة، التي قيل إن تكلفة تصنيعها وصلت إلى حوالي 3 آلاف دولار أمريكي.
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