تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/اكتشاف-كائن-غريب-بـ5-عيون-صنف-من-العجائب-الغريبة-رصد-منذ-100-عام-صور-وفيديو--1058265579.html
اكتشاف كائن غريب بـ5 عيون صنف من "العجائب الغريبة" رصد منذ 100 عام... صور وفيديو
اكتشاف كائن غريب بـ5 عيون صنف من "العجائب الغريبة" رصد منذ 100 عام... صور وفيديو
يؤدي تفحص الأحافير والبحث في خبايا الأرض المخبئة منذ ملايين السنين إلى ظهور نتائج مذهلة بين الفينة والأخرى، حيث اكتشف العلماء مؤخرا كائنا جديدا لم يسجل على سجل... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T14:28+0000
2022-02-09T14:28+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1058265687_0:0:1423:800_1920x0_80_0_0_93b3cb970f44c29b6a94efd6436a5c73.png
واكتشف العلماء نوعا جديدا من الأوبابينيا، أي من أصناف مفصليات الأرجل، لكن الكائن الجديد المكتشف عبارة عن مفصلي رخو الجسم بهيكل خارجي مجزأ عاش في قاع البحر خلال العصر الكامبري، أي قبل حوالي 497 مليون سنة من الآن.وعلى الرغم من رصد أول كائن من هذا الصنف لأول مرة عام 1912، إلا أنه أثار حيرة العلماء بسبب صفاته الغريبة جدا، مثل وجود 5 عيون بارزة على مقدمة رأسها، مع خرطوم غريب أجوف بارز من مقدمة رأسها.لكن العلماء بعد قرن رصدوا نوعا آخر، حيث اعتقد العلماء سابقا أن هذا المخلوق ينتمي إلى مجموعة مختلفة من الحيوانات تُعرف باسم "Radiodonts"، ولكن تمت إعادة تصنيفه الآن على أنه من فصيلة الأوبابينيا بعد إجراء بعض الأبحاث المكثفة، بحسب الدراسة المشورة في مجلة "B Biological Sciences" العلمية.وعثر على الأحفورة في عام 2008 في موقع أحفوري يعرف باسم تشكيل ويلر في ولاية يوتا، حيث اعتقد العلماء أنها من صنف آخر.ويبين عالم الأحافير، ستيفن باتس، من جامعة كامبريدج في بريطانيا، أنه استنادا إلى علم التشكيل، يمكن تقديم دليل على أن المخلوق المكتشف شعاعي غريب وهو عبارة عن تطور لمفهوم "الدينوكاريد"، لكن مجموعة البيانات والتحليلات المتعلقة بالتطورات الوراثية الخاصة بنا دعمت فكرة أنه صنف من الأوبابينيا، بنسبة 68% من البيانات الموجودة في الأشجار، وبنسبة 0.004% بالنسبة لبيانات الأشعة الراديوية.وعلى الرغم من أن الجزء الأمامي من الأحفورة لم يتم الحفاظ عليه بشكل جيد، إلا أن الباحثين لاحظوا وجود أخاديد بين القطاعات على طول الظهر والأشواك المسننة المزدوجة على الذيل، بحسب التقرير المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.وبعد تحليل الشجرة التطورية الذي أجراه الفريق البحثي، ظهر نوع جديد إلى حيز الوجود، بعد نصف مليار سنة من زواله.الجدير بالذكر، أن مخلوقات الأوبابينيا تشترك في التاريخ العلمي مع مجموعة أخرى من المفصليات المعروفة باسم "Anomalocaris"، وكلاهما وصفا في الأصل على أنهما من "العجائب الغريبة" التي عاشت في العصر الكمبري الأوسط. والآن فقط تظهر الاختلافات بينهما بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/تسونامي-هائل-ضرب-الأرض-وانتشر-في-3-محيطات-قعقعة-غامضة-هي-السبب-1058259170.html
https://arabic.sputniknews.com/20220208/علماء-أكثر-كثافة-سكانية-ليست-على-اليابسة-بل-في-مكان-غامض-من-الأرض-صور-وفيديو-1058217317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1058265687_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_3f4620e133e56fefd2f93e8954bc5a05.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

اكتشاف كائن غريب بـ5 عيون صنف من "العجائب الغريبة" رصد منذ 100 عام... صور وفيديو

14:28 GMT 09.02.2022
© Photo / wikipediaكائن منقرض من فئة الأوبابينيا عاش قبل ملايين السنين
كائن منقرض من فئة الأوبابينيا عاش قبل ملايين السنين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
يؤدي تفحص الأحافير والبحث في خبايا الأرض المخبئة منذ ملايين السنين إلى ظهور نتائج مذهلة بين الفينة والأخرى، حيث اكتشف العلماء مؤخرا كائنا جديدا لم يسجل على سجل الأحفوريات، في حدث لم يشهده العلماء منذ 100 عام.
واكتشف العلماء نوعا جديدا من الأوبابينيا، أي من أصناف مفصليات الأرجل، لكن الكائن الجديد المكتشف عبارة عن مفصلي رخو الجسم بهيكل خارجي مجزأ عاش في قاع البحر خلال العصر الكامبري، أي قبل حوالي 497 مليون سنة من الآن.
وعلى الرغم من رصد أول كائن من هذا الصنف لأول مرة عام 1912، إلا أنه أثار حيرة العلماء بسبب صفاته الغريبة جدا، مثل وجود 5 عيون بارزة على مقدمة رأسها، مع خرطوم غريب أجوف بارز من مقدمة رأسها.
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
تسونامي هائل ضرب الأرض وانتشر في 3 محيطات... "قعقعة" غامضة هي السبب
12:40 GMT
لكن العلماء بعد قرن رصدوا نوعا آخر، حيث اعتقد العلماء سابقا أن هذا المخلوق ينتمي إلى مجموعة مختلفة من الحيوانات تُعرف باسم "Radiodonts"، ولكن تمت إعادة تصنيفه الآن على أنه من فصيلة الأوبابينيا بعد إجراء بعض الأبحاث المكثفة، بحسب الدراسة المشورة في مجلة "B Biological Sciences" العلمية.

"أظهر التحليل الأولي للتطور الوراثي أنه أكثر ارتباطا بأوبابينيا. أجرينا المزيد من الاختبارات للتأكد من تلك النتيجة باستخدام نماذج مختلفة من مراحل التطور ومجموعات البيانات لصور الأنواع المختلفة لإيجاد العلاقات التي قد تكون مرتبطة مع هذه الحفرية".

جو وولف
عالم الحفريات من جامعة هارفارد
وعثر على الأحفورة في عام 2008 في موقع أحفوري يعرف باسم تشكيل ويلر في ولاية يوتا، حيث اعتقد العلماء أنها من صنف آخر.
ويبين عالم الأحافير، ستيفن باتس، من جامعة كامبريدج في بريطانيا، أنه استنادا إلى علم التشكيل، يمكن تقديم دليل على أن المخلوق المكتشف شعاعي غريب وهو عبارة عن تطور لمفهوم "الدينوكاريد"، لكن مجموعة البيانات والتحليلات المتعلقة بالتطورات الوراثية الخاصة بنا دعمت فكرة أنه صنف من الأوبابينيا، بنسبة 68% من البيانات الموجودة في الأشجار، وبنسبة 0.004% بالنسبة لبيانات الأشعة الراديوية.
وعلى الرغم من أن الجزء الأمامي من الأحفورة لم يتم الحفاظ عليه بشكل جيد، إلا أن الباحثين لاحظوا وجود أخاديد بين القطاعات على طول الظهر والأشواك المسننة المزدوجة على الذيل، بحسب التقرير المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.
صورة خيالية توضح التنوع البيولوجي في كوكب الأرض بين اليابسة والماء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
علماء: أكثر "كثافة سكانية" ليست على اليابسة بل في مكان "غامض" من الأرض... صور وفيديو
أمس, 14:52 GMT
وبعد تحليل الشجرة التطورية الذي أجراه الفريق البحثي، ظهر نوع جديد إلى حيز الوجود، بعد نصف مليار سنة من زواله.
الجدير بالذكر، أن مخلوقات الأوبابينيا تشترك في التاريخ العلمي مع مجموعة أخرى من المفصليات المعروفة باسم "Anomalocaris"، وكلاهما وصفا في الأصل على أنهما من "العجائب الغريبة" التي عاشت في العصر الكمبري الأوسط. والآن فقط تظهر الاختلافات بينهما بالفعل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية