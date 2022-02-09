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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الأمم-المتحدة-العراق-دفع-الجزء-الأخير-من-تعويضات-حرب-الخليج-1058275863.html
الأمم المتحدة: العراق دفع الجزء الأخير من تعويضات حرب الخليج
الأمم المتحدة: العراق دفع الجزء الأخير من تعويضات حرب الخليج
قالت لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T19:30+0000
2022-02-09T19:30+0000
العراق
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وذكرت وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة التعويضات، التي شكلها مجلس الأمن بعد الاحتلال العراقي الذي دام سبعة أشهر وهزيمة قوات الرئيس صدام حسين، بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية، قد تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط، فيما اختلفت النسبة على مدى الثلاثين عاما وكانت في الآونة الأخيرة 3 بالمئة.وتلقت لجنة التعويضات إجمالا حوالي 2.7 مليون طلب تعويض، بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصل أصحابها على 52.4 مليون دولار، حيث بلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها اللجنة للتعويضات 14.7 مليار دولار وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط.وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر/تشرين الأول 2014، وأبريل/نيسان 2018، بسبب المشاكل التي تعرضت لها الحكومة، فيما يتعلق بالأمن والميزانية خلال قتالها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في وقت قالت لجنة التعويضات ومقرها جنيف، في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها: "مع السداد النهائي للتعويضات في 13 كانون الثاني/يناير 2022، تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل".وأضافت اللجنة أن "حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع أصحاب الطلبات الذين وافقت اللجنة على تعويضهم عن الخسائر والأضرار، التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت".وقالت باثشيبا كروكر، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف على صفحتها الرئيسية على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "نشيد بالعراق لاستكمال المدفوعات لجميع الطلبات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.. إنه إنجاز تاريخي".
https://arabic.sputniknews.com/20211230/مذكرات-صدام-حسين-قبل-الحرب-فقد-إحساسه-بواقع-ما-كان-يحدث-حوله-1054768013.html
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العراق, العالم العربي

الأمم المتحدة: العراق دفع الجزء الأخير من تعويضات حرب الخليج

19:30 GMT 09.02.2022
© AP Photo / Greg Gibsonوزير الخارجية السابق كولن باول، حرب الخليج، 1991
وزير الخارجية السابق كولن باول، حرب الخليج، 1991 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Greg Gibson
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قالت لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت، واحتلاله لها في 1990.
وذكرت وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة التعويضات، التي شكلها مجلس الأمن بعد الاحتلال العراقي الذي دام سبعة أشهر وهزيمة قوات الرئيس صدام حسين، بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية، قد تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط، فيما اختلفت النسبة على مدى الثلاثين عاما وكانت في الآونة الأخيرة 3 بالمئة.
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
مذكرات: صدام حسين قبل الحرب فقد إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله
30 ديسمبر 2021, 13:51 GMT
وتلقت لجنة التعويضات إجمالا حوالي 2.7 مليون طلب تعويض، بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصل أصحابها على 52.4 مليون دولار، حيث بلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها اللجنة للتعويضات 14.7 مليار دولار وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط.
وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر/تشرين الأول 2014، وأبريل/نيسان 2018، بسبب المشاكل التي تعرضت لها الحكومة، فيما يتعلق بالأمن والميزانية خلال قتالها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في وقت قالت لجنة التعويضات ومقرها جنيف، في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها: "مع السداد النهائي للتعويضات في 13 كانون الثاني/يناير 2022، تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل".
وأضافت اللجنة أن "حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع أصحاب الطلبات الذين وافقت اللجنة على تعويضهم عن الخسائر والأضرار، التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت".
وقالت باثشيبا كروكر، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف على صفحتها الرئيسية على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "نشيد بالعراق لاستكمال المدفوعات لجميع الطلبات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.. إنه إنجاز تاريخي".
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