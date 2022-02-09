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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الإضراب-العام-يخيم-على-الضفة-الغربية-تنديدا-بمقتل-3-فلسطينيين-برصاص-قوة-خاصة-إسرائيلية-أمس-1058253601.html
الإضراب العام يخيم على الضفة الغربية تنديدا بمقتل 3 فلسطينيين برصاص قوة خاصة إسرائيلية أمس
الإضراب العام يخيم على الضفة الغربية تنديدا بمقتل 3 فلسطينيين برصاص قوة خاصة إسرائيلية أمس
خيم الإضراب الشامل على مدن الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوات وجهتها حركة "فتح" وقوى وفعاليات وطنية وشبابية، حدادا على أرواح ثلاثة فلسطينيين اغتالتهم... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T11:29+0000
2022-02-09T11:29+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وشل الإضراب مرافق الحياة حيث أوصدت المحال التجارية أبوابها، وأعلن الحداد على أرواح القتلى الثلاثة.ودعت مجالس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في العديد من الجامعات إلى تعليق الدوام في حرم الجامعات.ودعت القوى والفعاليات الوطنية إلى تصعيد المقاومة الشعبية، وتوسيع رقعة المواجهة مع القوات الإسرائيلية في كافة المناطق والتصدي للمستوطنين.وأكدت القوى، في بيانات أصدرتها، على "تعزيز التلاحم الوطني والشعبي لمواجهة القوات الإسرائيلية والمستوطنين وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني بما ينص عليه القانون الدولي".وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أمس حي المخفية بمدينة نابلس بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية وأطلقت النار بكثافة صوب مركبة يستقلها ثلاثة شبان ما أدى إلى مقتلهم.وقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ما وصفته بإعدام 3 مواطنين على يد الجيش الإسرائيلي.وأشارت الوزارة إلى أن "ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي جريمة بشعة في نابلس"، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها حيال الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/بعد-اغتيال-3-فلسطينيين-نفتالي-بينيت-لا-حصانة-لـالإرهابيين-1058217862.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الإضراب العام يخيم على الضفة الغربية تنديدا بمقتل 3 فلسطينيين برصاص قوة خاصة إسرائيلية أمس

11:29 GMT 09.02.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAمتظاهرون فلسطينيون يواجهون القوات الإسرائيلية احتجاجاً على تشييد مستوطنة في قرية البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 23 ديسمبر 2021
متظاهرون فلسطينيون يواجهون القوات الإسرائيلية احتجاجاً على تشييد مستوطنة في قرية البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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خيم الإضراب الشامل على مدن الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوات وجهتها حركة "فتح" وقوى وفعاليات وطنية وشبابية، حدادا على أرواح ثلاثة فلسطينيين اغتالتهم قوة خاصة إسرائيلية أمس الثلاثاء.
رام الله - سبوتنيك. وشل الإضراب مرافق الحياة حيث أوصدت المحال التجارية أبوابها، وأعلن الحداد على أرواح القتلى الثلاثة.

ودعت مجالس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في العديد من الجامعات إلى تعليق الدوام في حرم الجامعات.

ودعت القوى والفعاليات الوطنية إلى تصعيد المقاومة الشعبية، وتوسيع رقعة المواجهة مع القوات الإسرائيلية في كافة المناطق والتصدي للمستوطنين.
متظاهر فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام حاجز من الإطارات المشتعلة في البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
بعد اغتيال 3 فلسطينيين... نفتالي بينيت: لا حصانة لـ"الإرهابيين"
أمس, 14:59 GMT

وأكدت القوى، في بيانات أصدرتها، على "تعزيز التلاحم الوطني والشعبي لمواجهة القوات الإسرائيلية والمستوطنين وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني بما ينص عليه القانون الدولي".

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أمس حي المخفية بمدينة نابلس بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية وأطلقت النار بكثافة صوب مركبة يستقلها ثلاثة شبان ما أدى إلى مقتلهم.

وقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ما وصفته بإعدام 3 مواطنين على يد الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى أن "ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي جريمة بشعة في نابلس"، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها حيال الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية".
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