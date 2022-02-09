الإضراب العام يخيم على الضفة الغربية تنديدا بمقتل 3 فلسطينيين برصاص قوة خاصة إسرائيلية أمس

رام الله - سبوتنيك. وشل الإضراب مرافق الحياة حيث أوصدت المحال التجارية أبوابها، وأعلن الحداد على أرواح القتلى الثلاثة.ودعت مجالس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في العديد من الجامعات إلى تعليق الدوام في حرم الجامعات.ودعت القوى والفعاليات الوطنية إلى تصعيد المقاومة الشعبية، وتوسيع رقعة المواجهة مع القوات الإسرائيلية في كافة المناطق والتصدي للمستوطنين.وأكدت القوى، في بيانات أصدرتها، على "تعزيز التلاحم الوطني والشعبي لمواجهة القوات الإسرائيلية والمستوطنين وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني بما ينص عليه القانون الدولي".وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أمس حي المخفية بمدينة نابلس بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية وأطلقت النار بكثافة صوب مركبة يستقلها ثلاثة شبان ما أدى إلى مقتلهم.وقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ما وصفته بإعدام 3 مواطنين على يد الجيش الإسرائيلي.وأشارت الوزارة إلى أن "ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي جريمة بشعة في نابلس"، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها حيال الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية".