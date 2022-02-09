الإمارات تقود قوة بحرية دولية في مياه الخليج... صور

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان على "تويتر"، اليوم الأربعاء.ولفت البيان إلى أن مجموعة من السفن الحربية التابعة لعدة دول شاركت في التمرين البحري الدولي "آي إم إكس/ سي إي"، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية في الشرق الأوسط.وتعد هذه القوة التي تقودها الإمارات واحدة من 5 تشكيلات بحرية تشارك في المناورات الدولية في عدد من مسارح العمليات البحرية بالمنطقة.ما هي قدرات الأسطول الإماراتي؟يصنف الأسطول الإماراتي في المرتبة 36 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الأسطول الإماراتي 79 وحدة بحرية بينها 9 كورفيتات و38 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية.يذكر أن الأسطول الخامس الأمريكي أعلن قيام مدمرة أمريكية بمناورات مشتركة مع فرقاطة مصر بالبحر الأحمر، بينما تستعد وحدتان بحريتان تابعتان لخفر السواحل الأمريكي للمشاركة في التدريبات البحرية الدولية بعدما تم إعلان وصولهما إلى الأردن.
ولفت البيان إلى أن مجموعة من السفن الحربية التابعة لعدة دول شاركت في التمرين البحري الدولي "آي إم إكس/ سي إي"، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية في الشرق الأوسط.
Ships from partner nations of Combined Task Force North participate in a photo exercise during International Maritime Exercise/Cutlass Express (IMX/CE) 2022 in the Arabian Gulf, Feb. 9. Led by the United Arab Emirates, Task Force North is one of IMX/CE 22’s five task forces. pic.twitter.com/EvVqYzxXRO
— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) February 9, 2022
وتعد هذه القوة التي تقودها الإمارات واحدة من 5 تشكيلات بحرية تشارك في المناورات الدولية في عدد من مسارح العمليات البحرية بالمنطقة.
ما هي قدرات الأسطول الإماراتي؟
يصنف الأسطول الإماراتي في المرتبة 36 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ويمتلك الأسطول الإماراتي 79 وحدة بحرية بينها 9 كورفيتات و38 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية.
يذكر أن الأسطول الخامس الأمريكي أعلن قيام مدمرة أمريكية بمناورات مشتركة مع فرقاطة مصر بالبحر الأحمر، بينما تستعد وحدتان بحريتان تابعتان لخفر السواحل الأمريكي للمشاركة في التدريبات البحرية الدولية بعدما تم إعلان وصولهما إلى الأردن.