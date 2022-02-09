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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الإمارات-تقود-قوة-بحرية-دولية-في-مياه-الخليج-صور-1058270969.html
الإمارات تقود قوة بحرية دولية في مياه الخليج... صور
الإمارات تقود قوة بحرية دولية في مياه الخليج... صور
تولت سفن حربية تابعة للإمارات العربية المتحدة مهمة قيادة تشكيل بحري يضم مجموعة سفن حربية تابعة لعدة دول في مياه الخليج. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T16:36+0000
2022-02-09T16:36+0000
رصد عسكري
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان على "تويتر"، اليوم الأربعاء.ولفت البيان إلى أن مجموعة من السفن الحربية التابعة لعدة دول شاركت في التمرين البحري الدولي "آي إم إكس/ سي إي"، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية في الشرق الأوسط.وتعد هذه القوة التي تقودها الإمارات واحدة من 5 تشكيلات بحرية تشارك في المناورات الدولية في عدد من مسارح العمليات البحرية بالمنطقة.ما هي قدرات الأسطول الإماراتي؟يصنف الأسطول الإماراتي في المرتبة 36 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الأسطول الإماراتي 79 وحدة بحرية بينها 9 كورفيتات و38 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية.يذكر أن الأسطول الخامس الأمريكي أعلن قيام مدمرة أمريكية بمناورات مشتركة مع فرقاطة مصر بالبحر الأحمر، بينما تستعد وحدتان بحريتان تابعتان لخفر السواحل الأمريكي للمشاركة في التدريبات البحرية الدولية بعدما تم إعلان وصولهما إلى الأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/أمريكا-ترسل-سفينتين-حربيتين-إلى-الأردن-1058251829.html
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رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تقود قوة بحرية دولية في مياه الخليج... صور

16:36 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / JOHANNES EISELEسفينة أمريكية
سفينة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / JOHANNES EISELE
تابعنا عبر
تولت سفن حربية تابعة للإمارات العربية المتحدة مهمة قيادة تشكيل بحري يضم مجموعة سفن حربية تابعة لعدة دول في مياه الخليج.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
ولفت البيان إلى أن مجموعة من السفن الحربية التابعة لعدة دول شاركت في التمرين البحري الدولي "آي إم إكس/ سي إي"، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية في الشرق الأوسط.
وتعد هذه القوة التي تقودها الإمارات واحدة من 5 تشكيلات بحرية تشارك في المناورات الدولية في عدد من مسارح العمليات البحرية بالمنطقة.

ما هي قدرات الأسطول الإماراتي؟

يصنف الأسطول الإماراتي في المرتبة 36 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
سفن حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
أمريكا ترسل سفينتين حربيتين إلى الأردن
11:14 GMT
ويمتلك الأسطول الإماراتي 79 وحدة بحرية بينها 9 كورفيتات و38 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية.
يذكر أن الأسطول الخامس الأمريكي أعلن قيام مدمرة أمريكية بمناورات مشتركة مع فرقاطة مصر بالبحر الأحمر، بينما تستعد وحدتان بحريتان تابعتان لخفر السواحل الأمريكي للمشاركة في التدريبات البحرية الدولية بعدما تم إعلان وصولهما إلى الأردن.
© Sputnik7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني
7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني
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