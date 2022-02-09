الإمارات: سنلغي قيود فيروس كورونا تدريجيا
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEسياح يرتدون الكمامات في الإمارات خوفا من كورونا
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
أعلنت السلطات الإماراتية، أنها ستلغي بشكل تدريجي القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على الطاقة الاستيعابية بكافة المنشآت، لتصل إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير/ شباط.
جاء هذا في بيان نشرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء.
#NCEMA: We announce the decision to gradually cancel restrictions covering all activities and events in #UAE in various economic, tourism & entertainment facilities, as well as in shopping centres & modes of transportation, aimed at reaching their full capacities by mid-February. pic.twitter.com/FMLyS6WwJc— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) February 9, 2022
وأوضح البيان أن الدولة ستلغي قيود كورونا على الطاقة الاستيعابية بكافة الأنشطة والفعاليات التي تقام في مختلف المنشآت الاقتصادية والسياحية والترفيهية، بالإضافة إلى مراكز التسوق.
#NCEMA: All authorities are keen to cooperate with the health sector, to ensure the country’s readiness to deal with pandemics.#TogetherWeRecover— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) February 9, 2022
وذكرت أنه ساعد في الإقدام على هذه الخطوة تراجع الإصابات وتنفيذ الإجراءات الضرورية لضمان التعافي.
وقالت إن جميع الجهات حريصة على التعاون مع القطاع الصحي، وذلك لضمان جاهزية الدولة للتعامل مع الأوبئة.