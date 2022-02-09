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الإمارات: سنلغي قيود فيروس كورونا تدريجيا
الإمارات: سنلغي قيود فيروس كورونا تدريجيا
أعلنت السلطات الإماراتية، أنها ستلغي بشكل تدريجي القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على الطاقة الاستيعابية بكافة المنشآت، لتصل إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير/... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T14:36+0000
2022-02-09T14:36+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
فيروس كورونا
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جاء هذا في بيان نشرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء.وأوضح البيان أن الدولة ستلغي قيود كورونا على الطاقة الاستيعابية بكافة الأنشطة والفعاليات التي تقام في مختلف المنشآت الاقتصادية والسياحية والترفيهية، بالإضافة إلى مراكز التسوق.وذكرت أنه ساعد في الإقدام على هذه الخطوة تراجع الإصابات وتنفيذ الإجراءات الضرورية لضمان التعافي.وقالت إن جميع الجهات حريصة على التعاون مع القطاع الصحي، وذلك لضمان جاهزية الدولة للتعامل مع الأوبئة.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, فيروس كورونا

الإمارات: سنلغي قيود فيروس كورونا تدريجيا

14:36 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEسياح يرتدون الكمامات في الإمارات خوفا من كورونا
سياح يرتدون الكمامات في الإمارات خوفا من كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت السلطات الإماراتية، أنها ستلغي بشكل تدريجي القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على الطاقة الاستيعابية بكافة المنشآت، لتصل إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير/ شباط.
جاء هذا في بيان نشرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وأوضح البيان أن الدولة ستلغي قيود كورونا على الطاقة الاستيعابية بكافة الأنشطة والفعاليات التي تقام في مختلف المنشآت الاقتصادية والسياحية والترفيهية، بالإضافة إلى مراكز التسوق.
وذكرت أنه ساعد في الإقدام على هذه الخطوة تراجع الإصابات وتنفيذ الإجراءات الضرورية لضمان التعافي.
وقالت إن جميع الجهات حريصة على التعاون مع القطاع الصحي، وذلك لضمان جاهزية الدولة للتعامل مع الأوبئة.
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