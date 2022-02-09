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https://arabic.sputniknews.com/20220209/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تعتقد-أن-أوروبا-تحاول-إجراء-مفاوضات-منفصلة-مع-موسكو-حول-أوكرانيا-1058237740.html
البيت الأبيض: واشنطن لا تعتقد أن أوروبا تحاول إجراء مفاوضات منفصلة مع موسكو حول أوكرانيا
البيت الأبيض: واشنطن لا تعتقد أن أوروبا تحاول إجراء مفاوضات منفصلة مع موسكو حول أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن واشنطن لا تعتقد أن أوروبا تحاول إجراء مفاوضات منفصلة مع موسكو حول أوكرانيا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T03:32+0000
2022-02-09T03:32+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كان البيت الأبيض يرى في مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إشارات إلى أن لدى الأوروبيين منصة منفصلة للتفاوض مع روسيا، قائلة :" لا، لست متفقة على الإطلاق مع هذا الحديث".وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتبر "اللاعب الأساسي" في هذا الصدد، وأن هناك "مفاوضات مختلفة تجري بشكل متزامن".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أكثر من مرة في وقت سابق أن روسيا ستواجه "ردا منسقا" من الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا في حال التصعيد العسكري في أوكرانيا.يذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن "هجوم" على أوكرانيا، وأكدت أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/مسؤول-أمريكي-سابق-يوضح-هل-سيتدخل-الناتو-لحماية-أوكرانيا-في-حالة-نشوب-حرب-مع-روسيا--1058219281.html
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أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: واشنطن لا تعتقد أن أوروبا تحاول إجراء مفاوضات منفصلة مع موسكو حول أوكرانيا

03:32 GMT 09.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن واشنطن لا تعتقد أن أوروبا تحاول إجراء مفاوضات منفصلة مع موسكو حول أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كان البيت الأبيض يرى في مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إشارات إلى أن لدى الأوروبيين منصة منفصلة للتفاوض مع روسيا، قائلة :" لا، لست متفقة على الإطلاق مع هذا الحديث".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتبر "اللاعب الأساسي" في هذا الصدد، وأن هناك "مفاوضات مختلفة تجري بشكل متزامن".
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
مسؤول أمريكي سابق يوضح هل سيتدخل "الناتو" لحماية أوكرانيا في حالة نشوب حرب مع روسيا
أمس, 15:19 GMT
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أكثر من مرة في وقت سابق أن روسيا ستواجه "ردا منسقا" من الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا في حال التصعيد العسكري في أوكرانيا.
يذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن "هجوم" على أوكرانيا، وأكدت أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.
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