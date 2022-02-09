البيت الأبيض: واشنطن لا تعتقد أن أوروبا تحاول إجراء مفاوضات منفصلة مع موسكو حول أوكرانيا

واشنطن - سبوتنيك. وأضافت في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كان البيت الأبيض يرى في مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إشارات إلى أن لدى الأوروبيين منصة منفصلة للتفاوض مع روسيا، قائلة :" لا، لست متفقة على الإطلاق مع هذا الحديث".وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتبر "اللاعب الأساسي" في هذا الصدد، وأن هناك "مفاوضات مختلفة تجري بشكل متزامن".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أكثر من مرة في وقت سابق أن روسيا ستواجه "ردا منسقا" من الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا في حال التصعيد العسكري في أوكرانيا.يذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن "هجوم" على أوكرانيا، وأكدت أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن واشنطن لا تعتقد أن أوروبا تحاول إجراء مفاوضات منفصلة مع موسكو حول أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كان البيت الأبيض يرى في مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إشارات إلى أن لدى الأوروبيين منصة منفصلة للتفاوض مع روسيا، قائلة :" لا، لست متفقة على الإطلاق مع هذا الحديث".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتبر "اللاعب الأساسي" في هذا الصدد، وأن هناك "مفاوضات مختلفة تجري بشكل متزامن".