https://arabic.sputniknews.com/20220209/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-قصف-مواقع-الدفاعات-الجوية-السورية-في-محيط-دمشق-1058238963.html

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل قصف مواقع الدفاعات الجوية السورية في محيط دمشق

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل قصف مواقع الدفاعات الجوية السورية في محيط دمشق

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تفاصيل قصف مواقع الدفاعات الجوية السورية، في محيط دمشق، مؤكدا أن ذلك جاء ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T07:02+0000

2022-02-09T07:02+0000

2022-02-09T07:02+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101979/99/1019799907_0:134:3008:1826_1920x0_80_0_0_3d3fe05a1300c302f65464a5d8f2fba5.jpg

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر أنه "في أعقاب إطلاق صاروخ أرض-جو الليلة الماضية من سوريا، قام جيش الدفاع بمهاجمة أهدافا داخل الأراضي السورية من بينها، رادار سوري، وبطاريات مضادة للطائرات أطلقت صواريخ تجاه طائرات سلاح الجو"، مؤكدا أن جيش الدفاع سيواصل حماية أجواء دولة إسرائيل وأمنها.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق، بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق، فجر اليوم الأربعاء، تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.وذكرت وزارة الدفاع السورية أن "وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لعدوانين إسرائيليين على مدينة دمشق. وقالت في بيان لها على لسان مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 12.56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".وفي سياق متصل ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه إسرائيل، ما أسفر عن تشغيل صفارات الإنذار في أم الفحم، لكن الصاروخ انفجر في الأجواء ولم تكن هناك ضرورة لاعتراضه.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم