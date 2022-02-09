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الجيش الإيراني: سنواصل تعزيز اقتدارنا الصاروخي كما ونوعا
الجيش الإيراني: سنواصل تعزيز اقتدارنا الصاروخي كما ونوعا
قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل المضي على مسار التقدم الكمي والنوعي لاقتدارها الصاروخي. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T21:36+0000
2022-02-09T21:36+0000
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الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات اللواء باقري قد جاءت خلال مراسم إزاحة الستار عن "صاروخ خيبر شكن" النقطوي، التي أقيمت، اليوم، بحضور العميد أمير علي حاجي زادة، قائد قوة الجو- فضائية بالحرس الثوري الإيراني، وعدد كبير من القادة العسكريين في البلاد.وشدد اللواء باقري على أن الاقتدار الصاروخي الإيراني، سيتعاظم يوما بعد يوم، على الصعيدين، الكمي والنوعي، وذلك في "مواجهة المعتدين والاستكبار العالمي والصهاينة المجرمين"، مضيفا أن "أعداء الله والإسلام والثورة والجمهورية الإسلامية، لا يفهمون سوى لغة القوة، وهؤلاء الأعداء لعبة بيد الاستكبار والصهيونية العالمية".وعزا رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، استتباب الأمن والاستقرار في بلاده إلى اقتدارها الردعي الذي أدخل الخوف إلى قلوب "أعداء إيران" من تداعيات عدوانهم ضد البلاد، مناديا الجميع بضرورة الامتثال إلى توجيهات المرشد الإيراني، علي خامنئي، والمضي على نهج "الشهداء"، عبر تعزيز القوة الحقيقية الرادعة لبلاده، أكثر فأكثر.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أكد أخيرا، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي إيران "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران".
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الحرس-الثوري-العدو-يعترف-بقوة-إيران-ولكن-بعد-فوات-الأوان-1057894053.html
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أخبار العالم الآن, إيران, الحرس الثوري الإيراني

الجيش الإيراني: سنواصل تعزيز اقتدارنا الصاروخي كما ونوعا

21:36 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / Iranian Army office
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل المضي على مسار التقدم الكمي والنوعي لاقتدارها الصاروخي.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات اللواء باقري قد جاءت خلال مراسم إزاحة الستار عن "صاروخ خيبر شكن" النقطوي، التي أقيمت، اليوم، بحضور العميد أمير علي حاجي زادة، قائد قوة الجو- فضائية بالحرس الثوري الإيراني، وعدد كبير من القادة العسكريين في البلاد.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
الحرس الثوري: العدو يعترف بقوة إيران ولكن بعد فوات الأوان
4 فبراير, 09:07 GMT
وشدد اللواء باقري على أن الاقتدار الصاروخي الإيراني، سيتعاظم يوما بعد يوم، على الصعيدين، الكمي والنوعي، وذلك في "مواجهة المعتدين والاستكبار العالمي والصهاينة المجرمين"، مضيفا أن "أعداء الله والإسلام والثورة والجمهورية الإسلامية، لا يفهمون سوى لغة القوة، وهؤلاء الأعداء لعبة بيد الاستكبار والصهيونية العالمية".
وعزا رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، استتباب الأمن والاستقرار في بلاده إلى اقتدارها الردعي الذي أدخل الخوف إلى قلوب "أعداء إيران" من تداعيات عدوانهم ضد البلاد، مناديا الجميع بضرورة الامتثال إلى توجيهات المرشد الإيراني، علي خامنئي، والمضي على نهج "الشهداء"، عبر تعزيز القوة الحقيقية الرادعة لبلاده، أكثر فأكثر.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أكد أخيرا، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".
وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي إيران "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران".
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