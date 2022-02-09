تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الجيش-اليمني-يحبط-محاولة-لـأنصار-الله-لاستعادة-مواقع-في-صعدة-الحدودية-1058276803.html
الجيش اليمني يحبط محاولة لـ"أنصار الله" لاستعادة مواقع في صعدة الحدودية
الجيش اليمني يحبط محاولة لـ"أنصار الله" لاستعادة مواقع في صعدة الحدودية
أعلن الجيش اليمني، التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، في محافظة صعدة، معقل الجماعة، شمال غربي اليمن. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T20:23+0000
2022-02-09T20:23+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048205177_0:132:2897:1761_1920x0_80_0_0_b875fe3f9fc4dd2f0f635f42495db098.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، مساء اليوم الأربعاء، أن "قوات اللواء الثالث عاصفة التابعة لألوية اليمن السعيد تمكنت عصر اليوم من صد هجوم لمليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهة المَلاحِيظ (جنوب غربي) محافظة صعدة".وذكر قائد "اللواء الثالث عاصفة" في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي، أن "مليشيات الحوثي الإرهابية حاولت استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة المدافن بجبهة المَلاحِيظ في محور صعدة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون جدوى، فيما كبدت قوات الجيش الوطني الحوثيين الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد".ولفت اللواء العجابي إلى "استهداف مدفعية الجيش الوطني مسنودة بمدفعية التحالف، التعزيزات التي كانت تحاول إسناد المجاميع المهاجمة".وفي السياق نفسه، قالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي)، شن 10 غارات على منازل وممتلكات المواطنين في أبواب الحديد ومناطق بمديرية بَاقِم (شمال صعدة)، ونفذ 6 غارات على منطقة الفرع وغارة على منطقة الصوح في مديرية كتاف (شرق صعدة)".وأعلن الجيش اليمني، الجمعة الماضية، سيطرة قواته على مواقع في محور مَران بجبهة المَلاحِيظ في مديرية حَيدان جنوب غربي محافظة صعدة، على خلفية عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد من مقاتلات التحالف.ويمثل القتال في صعدة جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/أنصار-الله-تستعرض-مع-مسؤول-أوروبي-تداعيات-حرب-اليمن-على-الوضع-الإنساني-1058263639.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048205177_0:0:2571:1928_1920x0_80_0_0_836487b176f6dbc06e8c20b6647ee665.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

الجيش اليمني يحبط محاولة لـ"أنصار الله" لاستعادة مواقع في صعدة الحدودية

20:23 GMT 09.02.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن الجيش اليمني، التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، في محافظة صعدة، معقل الجماعة، شمال غربي اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، مساء اليوم الأربعاء، أن "قوات اللواء الثالث عاصفة التابعة لألوية اليمن السعيد تمكنت عصر اليوم من صد هجوم لمليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهة المَلاحِيظ (جنوب غربي) محافظة صعدة".
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
"أنصار الله" تستعرض مع مسؤول أوروبي تداعيات حرب اليمن على الوضع الإنساني
13:28 GMT
وذكر قائد "اللواء الثالث عاصفة" في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي، أن "مليشيات الحوثي الإرهابية حاولت استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة المدافن بجبهة المَلاحِيظ في محور صعدة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون جدوى، فيما كبدت قوات الجيش الوطني الحوثيين الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد".
ولفت اللواء العجابي إلى "استهداف مدفعية الجيش الوطني مسنودة بمدفعية التحالف، التعزيزات التي كانت تحاول إسناد المجاميع المهاجمة".
وفي السياق نفسه، قالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي)، شن 10 غارات على منازل وممتلكات المواطنين في أبواب الحديد ومناطق بمديرية بَاقِم (شمال صعدة)، ونفذ 6 غارات على منطقة الفرع وغارة على منطقة الصوح في مديرية كتاف (شرق صعدة)".
وأعلن الجيش اليمني، الجمعة الماضية، سيطرة قواته على مواقع في محور مَران بجبهة المَلاحِيظ في مديرية حَيدان جنوب غربي محافظة صعدة، على خلفية عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد من مقاتلات التحالف.
ويمثل القتال في صعدة جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية