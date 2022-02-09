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الجيش اليمني يحبط محاولة لـ"أنصار الله" لاستعادة مواقع في صعدة الحدودية

الجيش اليمني يحبط محاولة لـ"أنصار الله" لاستعادة مواقع في صعدة الحدودية

أعلن الجيش اليمني، التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، في محافظة صعدة، معقل الجماعة، شمال غربي اليمن. 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T20:23+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، مساء اليوم الأربعاء، أن "قوات اللواء الثالث عاصفة التابعة لألوية اليمن السعيد تمكنت عصر اليوم من صد هجوم لمليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهة المَلاحِيظ (جنوب غربي) محافظة صعدة".وذكر قائد "اللواء الثالث عاصفة" في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي، أن "مليشيات الحوثي الإرهابية حاولت استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة المدافن بجبهة المَلاحِيظ في محور صعدة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون جدوى، فيما كبدت قوات الجيش الوطني الحوثيين الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد".ولفت اللواء العجابي إلى "استهداف مدفعية الجيش الوطني مسنودة بمدفعية التحالف، التعزيزات التي كانت تحاول إسناد المجاميع المهاجمة".وفي السياق نفسه، قالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي)، شن 10 غارات على منازل وممتلكات المواطنين في أبواب الحديد ومناطق بمديرية بَاقِم (شمال صعدة)، ونفذ 6 غارات على منطقة الفرع وغارة على منطقة الصوح في مديرية كتاف (شرق صعدة)".وأعلن الجيش اليمني، الجمعة الماضية، سيطرة قواته على مواقع في محور مَران بجبهة المَلاحِيظ في مديرية حَيدان جنوب غربي محافظة صعدة، على خلفية عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد من مقاتلات التحالف.ويمثل القتال في صعدة جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220209/أنصار-الله-تستعرض-مع-مسؤول-أوروبي-تداعيات-حرب-اليمن-على-الوضع-الإنساني-1058263639.html

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