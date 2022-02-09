https://arabic.sputniknews.com/20220209/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مضاعفة-قوة-الرأس-الحربي-لصاروخ-خيبرشكن-الجديد-1058260842.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن مضاعفة قوة الرأس الحربي لصاروخ "خيبرشكن" الجديد

الحرس الثوري الإيراني يعلن مضاعفة قوة الرأس الحربي لصاروخ "خيبرشكن" الجديد

قال الحرس الثوري الإيراني، إن "قوة الرأس الحربي لصاروخ "خيبرشكن" تضاعف نظرا لاستخدام المزيد من المواد المتفجرة". 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T12:58+0000

2022-02-09T12:58+0000

2022-02-09T12:58+0000

أخبار إيران

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وأوضح قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، خلال مراسم الكشف عن الصاروخ، أن "صاروخ "خيبرشكن" قلل عملياً وقت التحضير والإطلاق إلى السدس، ونظراً للمواد المستخدمة في رأسه الحربي، زادت قدرته من الـ تي ان تي عدة مرات".وأضاف: أن "صاروخ خيبرشكن هو أحد صواريخ الجيل الثالث لحرس الثورة الذي يعمل على الوقود الصلب والسهولة بالاستخدام"، مضيفا أنه "بكفاءته أضاف بالفعل الكثير من القوة لمنظومة صواريخ القوات الجوية للحرس الثوري".وتابع: "في ظروف حروب اليوم، سنكون بهذه القدرة التي حصلنا عليها، قادرين بالفعل على استخدام هذا النوع من الصواريخ، الذي يتمتع بقدرة عالية على المناورة في المرحلة النهائية، وضرب الأهداف المعادية بدقة على بعد 1450 كلم".وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن باقري وحاجي زاده، "كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري، عن الصاروخ بعيد المدى "خيبر بريكر"، كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترا".وأضافت أن الصاروخ بعيد المدى ودقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واخترال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".

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