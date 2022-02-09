الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار أدوية في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي من جانبها "نفت تلك الأنباء"، مشددا على أن الأدوية المتداولة في السوق المصرية "صالحة وآمنة".وقالت هيئة الدواء المصرية، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن "جميع الأدوية المتداولة بالأسواق سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة".وأضافت أن هذه الأدوية "تخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال حملات التفتيش الصيدلي على كافة محافظات الجمهورية، والتي تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة".وأشارت إلى منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر "المولونبيرافير"، أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط، لافتة إلى أن هذه الرخصة جاءت بعد اجتياز المستحضر للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، والذي سيتم تصنيعه محلياً من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولى، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت في مراحل التقييم المختلفة.
كشفت الحكومة المصرية حقيقة الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي من جانبها "نفت تلك الأنباء"، مشددا على أن الأدوية المتداولة في السوق المصرية "صالحة وآمنة".
وقالت هيئة الدواء المصرية، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن "جميع الأدوية المتداولة بالأسواق سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة".
وأضافت أن هذه الأدوية "تخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال حملات التفتيش الصيدلي على كافة محافظات الجمهورية، والتي تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة".
وفي السياق ذاته أكدت الهيئة على حرص الدولة المصرية على توفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والحرص على تعميق توطين صناعة المستحضرات الدوائية في مصر.
وأشارت إلى منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر "المولونبيرافير"، أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط، لافتة إلى أن هذه الرخصة جاءت بعد اجتياز المستحضر للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، والذي سيتم تصنيعه محلياً من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولى، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت في مراحل التقييم المختلفة.