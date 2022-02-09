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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الرئاسة-الفرنسية-فرنسا-وألمانيا-وبولندا-تعبر-عن-دعمها-لسيادة-أوكرانيا-1058237972.html
الرئاسة الفرنسية: فرنسا وألمانيا وبولندا تعبر عن دعمها لسيادة أوكرانيا
الرئاسة الفرنسية: فرنسا وألمانيا وبولندا تعبر عن دعمها لسيادة أوكرانيا
قالت الرئاسة الفرنسية في بيان في وقت متأخر اليوم الثلاثاء إن زعماء فرنسا وألمانيا وبولندا عبروا عن دعمهم المشترك لسيادة أوكرانيا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T04:42+0000
2022-02-09T04:42+0000
2022-02-09T04:42+0000
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الرئاسة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا أبدوا دعمهم المشترك لتطبيق اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار، بحسب رويترز.وحضر القادة قمة في برلين لمجموعة "مثلث فايمار"، التي تشكلت قبل 31 عاما بعد نهاية الحرب الباردة للمساعدة في التعامل مع التحديات التي تواجه أوروبا حاليا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في عدة مناسبات؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/واشنطن-والناتو-يؤكدان-على-مواصلة-الحوار-مع-موسكو-لخفض-التصعيد-حول-أوكرانيا-1058237459.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
الرئاسة الفرنسية: فرنسا وألمانيا وبولندا تعبر عن دعمها لسيادة أوكرانيا تابعنا عبر
قالت الرئاسة الفرنسية في بيان في وقت متأخر اليوم الثلاثاء إن زعماء فرنسا وألمانيا وبولندا عبروا عن دعمهم المشترك لسيادة أوكرانيا.
وأضافت الرئاسة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا أبدوا دعمهم المشترك لتطبيق اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار، بحسب رويترز.
وحضر القادة قمة في برلين لمجموعة "
مثلث فايمار
"، التي تشكلت قبل 31 عاما بعد نهاية الحرب الباردة للمساعدة في التعامل مع التحديات التي تواجه أوروبا حاليا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في عدة مناسبات؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها.
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "
العدوان الروسي
" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.