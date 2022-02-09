https://arabic.sputniknews.com/20220209/السفير-الروسي-لدى-دمشق-الوجود-غير-الشرعي-للقوات-الأمريكية-يعيق-القضاء-على-الإرهابيين-في-سوريا--1058259778.html

السفير الروسي لدى دمشق: الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية يعيق القضاء على الإرهابيين في سوريا

السفير الروسي لدى دمشق: الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية يعيق القضاء على الإرهابيين في سوريا

صرح السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، أن الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية في شمال شرق سوريا يعيق القضاء على ما تبقى من إرهابيي "داعش" (التنظيم... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T12:36+0000

2022-02-09T12:36+0000

2022-02-09T12:36+0000

العالم العربي

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وجاءت تصريحات يفيموف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها: "في وقت من الأوقات، وجه الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية، ضربة قاصمة للإرهاب، لكن لا يزال من غير الممكن القضاء على الإرهابيين الذين دخلوا تحت الأرض، وذلك بسبب أن مناطق كبيرة من سوريا، بما في ذلك منطقة شرق الفرات، لا تزال تحت الاحتلال الأجنبي".وأضاف السفير أن روسيا تؤكد مرة أخرى على ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة وسلامة أراضي سوريا، واستعادة دمشق السيطرة على جميع مناطق البلاد، وانسحاب الوحدات العسكرية الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني هناك، مضيفًا أن "هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء نهائيًا على وجود الإرهاب الدولي على الأراضي السورية وضمان الاستقرار والأمن في سوريا وما حولها".وتابع يفيموف قائلا: "أكرر ما قيل مراراً: إن وجود قوات ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا ليس له أساس قانوني من حيث قرارات من مجلس الأمن الدولي أو موافقة شرعية من السلطات السورية، ويجب إيقافه على الفور. علاوة على ذلك، من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع مهمة مكافحة الإرهاب في سوريا".

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