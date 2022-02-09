السفير السعودي لدى لبنان يرد على تصريحات نصرالله بمثل عربي

وأشار السفير السعودي لدى لبنان في تصريحه أن "المثل "رَمَتْنِي بِدَائِها وانْسَلَّت". هو من أكثر الأمثال العربية إبداعا وذكاء عبر التاريخ، وينطبق على من يجيد فنون التهريجِ الدعائي بانتقائية تجعله يدعي الفضيلة ونقيضها في آن معا".وفُهم من كلام بخاري أنه رد على تصريحات أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، التي اتهم فيها السعودية بـ "التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية".ودعا نصرالله الرياض إلى "عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية" إذا أرادت عدم التدخل في شؤونها.
علق السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، وذلك من خلال منشور تضمن مثلا عربيا على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي.
وأشار السفير السعودي لدى لبنان في تصريحه أن "المثل "رَمَتْنِي بِدَائِها وانْسَلَّت". هو من أكثر الأمثال العربية إبداعا وذكاء عبر التاريخ، وينطبق على من يجيد فنون التهريجِ الدعائي بانتقائية تجعله يدعي الفضيلة ونقيضها في آن معا".
❞ رَمَتْنِي بِدَائِها وانْسَلَّتْ…! ❝، هذا المثلُ من أكثر الأمثالِ العربيةِ إبداعًا وذكاءً عبر التّاريخ، وينطبقُ على من يجيدُ فنونَ التهريجِ الدعائِي بانتقائيةٍ تجعلهُ يدَّعِي الفضيلةَ ونقيضَها في آنٍ معًا.#أبو_رغال