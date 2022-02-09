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السيسي وتبون يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بجانب الأزمة الليبية
السيسي وتبون يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بجانب الأزمة الليبية
ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعزيز التعاون التجاري والأمني والعسكري بين البلدين، بجانب الأزمة... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T11:57+0000
2022-02-09T11:57+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأشار بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من تبون، حيث أكد الأخير اهتمام بلاده "بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي في كل المجالات؛ خاصة الاقتصادية والأمنية".وأضاف البيان أن الرئيس المصري ونظيره الجزائري، ناقشا "تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين".وتطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في الجارة ليبيا، حيث "توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220205/السيسي-يجري-محادثات-جانبية-في-بكين-مع-أمير-قطر-وولي-عهد-أبو-ظبي-صور-1058051318.html
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أخبار مصر الآن, الجزائر

السيسي وتبون يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بجانب الأزمة الليبية

11:57 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS
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ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعزيز التعاون التجاري والأمني والعسكري بين البلدين، بجانب الأزمة الليبية.
القاهرة - سبوتنيك. وأشار بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من تبون، حيث أكد الأخير اهتمام بلاده "بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي في كل المجالات؛ خاصة الاقتصادية والأمنية".
وأضاف البيان أن الرئيس المصري ونظيره الجزائري، ناقشا "تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين".
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وتطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في الجارة ليبيا، حيث "توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا".
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