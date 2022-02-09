السيسي وتبون يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بجانب الأزمة الليبية

القاهرة - سبوتنيك. وأشار بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من تبون، حيث أكد الأخير اهتمام بلاده "بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي في كل المجالات؛ خاصة الاقتصادية والأمنية".وأضاف البيان أن الرئيس المصري ونظيره الجزائري، ناقشا "تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين".وتطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في الجارة ليبيا، حيث "توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا".
وتطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في الجارة ليبيا، حيث "توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا".