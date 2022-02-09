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الصحة العالمية تعلن حاجتها إلى 16 مليار دولار لمواجهة كورونا في الدول الفقيرة
الصحة العالمية تعلن حاجتها إلى 16 مليار دولار لمواجهة كورونا في الدول الفقيرة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حاجتها إلى 16 مليار دولار لدعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة فيروس كورونا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T09:33+0000
2022-02-09T09:33+0000
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جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة أوضحت فيه أن "المبلغ يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية"، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض، بحسب وكالة أنباء "قنا".من جانبه، صرح السيد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، بأن "العلم منحنا الأدوات اللازمة لمواجهة (كوفيد - 19) وإذا تحقق التضامن العالمي على تقاسم تلك الأدوات، سنتمكن من القضاء على المرض من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعربت عن قلقها، يوم الخميس الماضي، من انخفاض معدل التطعيم ضد "كوفيد -19" في أفريقيا.ونقلت "رويترز" عن ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، مخاوفه من أن التلقيح سينخفض في القارة السمراء بسبب النظرة للمتحور نوع "أوميكرون" على أنه يسبب مرضا أقل خطورة.وأضاف مويتي، في إفادة إعلامية، أن أفريقيا أبلغت عن عدد أقل من الإصابات بفيروس كورونا عما كان متوقعا بسبب قلة حركة التنقلات بين دول القارة، إلى جانب انخفاض متوسط عمر سكانها نسبيا.وفي وقت سابق، أفادت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا، بأن متحور أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين ضد الفيروس.
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الصحة العالمية تعلن حاجتها إلى 16 مليار دولار لمواجهة كورونا في الدول الفقيرة

09:33 GMT 09.02.2022
© REUTERS / MIKE HUTCHINGSامرأة مسنة تغطي وجهها بقناع مؤقت خلال جائحة فيروس كورونا في جنوب أفريقيا
امرأة مسنة تغطي وجهها بقناع مؤقت خلال جائحة فيروس كورونا في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / MIKE HUTCHINGS
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حاجتها إلى 16 مليار دولار لدعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة أوضحت فيه أن "المبلغ يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية"، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض، بحسب وكالة أنباء "قنا".
من جانبه، صرح السيد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، بأن "العلم منحنا الأدوات اللازمة لمواجهة (كوفيد - 19) وإذا تحقق التضامن العالمي على تقاسم تلك الأدوات، سنتمكن من القضاء على المرض من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعربت عن قلقها، يوم الخميس الماضي، من انخفاض معدل التطعيم ضد "كوفيد -19" في أفريقيا.
ونقلت "رويترز" عن ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، مخاوفه من أن التلقيح سينخفض في القارة السمراء بسبب النظرة للمتحور نوع "أوميكرون" على أنه يسبب مرضا أقل خطورة.
وأضاف مويتي، في إفادة إعلامية، أن أفريقيا أبلغت عن عدد أقل من الإصابات بفيروس كورونا عما كان متوقعا بسبب قلة حركة التنقلات بين دول القارة، إلى جانب انخفاض متوسط عمر سكانها نسبيا.
وفي وقت سابق، أفادت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا، بأن متحور أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين ضد الفيروس.
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