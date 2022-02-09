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الصليب الأحمر: مصرع 21 شخصا ونزوح الآلاف جراء إعصار مداري يضرب مدغشقر
الصليب الأحمر: مصرع 21 شخصا ونزوح الآلاف جراء إعصار مداري يضرب مدغشقر
أعلن الصليب الأحمر الفرنسي، مصرع 21 شخصا ونزوح الآلاف، جراء الإعصار المداري "باتسيراي" الذي ضرب مدغشقر السبت الماضي. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T08:53+0000
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العالم
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وذكر الصليب الأحمر الفرنسي، في تقرير أمس، أنه "توفي 21 شخصا، وتضرر 70300 آخرين، ونزوح فعلي لأكثر من 130 ألف شخص جراء الإعصار المداري الذي ضرب مدغشقر مساء السبت الماضي".ونقلت صحيفة (مدغشقر تريبون) عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث في الجزيرة قوله إن عدد الضحايا ارتفع من 20 أمس الأول الاثنين إلى 35، مشيرة إلى أن السلطات المحلية في بعض مناطق البلاد قدمت معلومات عن 12 قتيلا آخرين لم يتم إدراج أسمائهم بعد في قائمة الضحايا.وبلغ إعصار "باتسيراي" الاستوائي ليل السبت إلى الأحد المنصرم الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كم في الساعة.وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فقد ضرب الإعصار أولا منطقة ساحلية زراعية من مدغشقر تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل البلاد، مسببا فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز، "خزان" مدغشقر في وسط البلاد.وأفادت المنظمة الدولية بأن "الإعصار دمر أسقف مئات المدارس والمراكز الصحية".
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الصليب الأحمر: مصرع 21 شخصا ونزوح الآلاف جراء إعصار مداري يضرب مدغشقر

08:53 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / Manan Vatsyayanaإعصار "مولافي" في فيتنام، 28 أكتوبر 2020
إعصار مولافي في فيتنام، 28 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / Manan Vatsyayana
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أعلن الصليب الأحمر الفرنسي، مصرع 21 شخصا ونزوح الآلاف، جراء الإعصار المداري "باتسيراي" الذي ضرب مدغشقر السبت الماضي.
وذكر الصليب الأحمر الفرنسي، في تقرير أمس، أنه "توفي 21 شخصا، وتضرر 70300 آخرين، ونزوح فعلي لأكثر من 130 ألف شخص جراء الإعصار المداري الذي ضرب مدغشقر مساء السبت الماضي".
ونقلت صحيفة (مدغشقر تريبون) عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث في الجزيرة قوله إن عدد الضحايا ارتفع من 20 أمس الأول الاثنين إلى 35، مشيرة إلى أن السلطات المحلية في بعض مناطق البلاد قدمت معلومات عن 12 قتيلا آخرين لم يتم إدراج أسمائهم بعد في قائمة الضحايا.
وبلغ إعصار "باتسيراي" الاستوائي ليل السبت إلى الأحد المنصرم الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كم في الساعة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فقد ضرب الإعصار أولا منطقة ساحلية زراعية من مدغشقر تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل البلاد، مسببا فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز، "خزان" مدغشقر في وسط البلاد.
وأفادت المنظمة الدولية بأن "الإعصار دمر أسقف مئات المدارس والمراكز الصحية".
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