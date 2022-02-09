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https://arabic.sputniknews.com/20220209/العثور-على-جثث-أسرة-كاملة-داخل-شقتهم-في-مصر-1058254082.html
العثور على جثث أسرة كاملة داخل شقتهم في مصر
العثور على جثث أسرة كاملة داخل شقتهم في مصر
عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة، على جثث أسرة كاملة، مكونة من أربعة أفراد، داخل شقتهم. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T11:43+0000
2022-02-09T11:43+0000
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بدأت الواقعة، بتلقي رجال الشرطة، بمنطقة شبرا الخيمة، بالمحافظة التابعة لمنطقة القاهرة الكبرى، بلاغا يفيد بالعثور على أسرة من 4 أفراد، أب وأم وطفلتين، جثث هامدة، صباح اليوم داخل شقتهم.وكشفت تحريات رجال الأمن إلى أن سبب وفاة الأسرة، هو تسرب الغاز الطبيعي من سخان المياه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وأظهرت المعاينة وجود الأسرة متوفية داخل الشقة، وبالفحص تبين أن الأسرة مكونة من الزوج، 35 سنة، والزوجة، 33 سنة، والأبناء 6 سنوات، و3 سنوات.وتم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
https://arabic.sputniknews.com/20201030/بعد-وفاة-نجله-هيثم-أسرة-أحمد-زكي-تحرك-دعوى-قضائية-لحراسة-ممتلكاته-1047018116.html
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أخبار مصر الآن
العثور على جثث أسرة كاملة داخل شقتهم في مصر تابعنا عبر
عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة، على جثث أسرة كاملة، مكونة من أربعة أفراد، داخل شقتهم.
بدأت الواقعة، بتلقي رجال الشرطة، بمنطقة شبرا الخيمة، بالمحافظة التابعة لمنطقة القاهرة الكبرى، بلاغا يفيد بالعثور على أسرة من 4 أفراد، أب وأم وطفلتين، جثث هامدة، صباح اليوم داخل شقتهم.
30 أكتوبر 2020, 09:48 GMT
وكشفت تحريات رجال الأمن إلى أن سبب وفاة الأسرة، هو تسرب
الغاز الطبيعي
من سخان المياه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وأظهرت المعاينة وجود الأسرة متوفية داخل الشقة، وبالفحص تبين أن الأسرة مكونة من الزوج، 35 سنة، والزوجة، 33 سنة، والأبناء 6 سنوات، و3 سنوات.
وتم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.