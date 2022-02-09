تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/المعلومات-حول-اكتشاف-منشطات-لدى-بطلة-روسية-غير-دقيقة-ومطالبة-وسائل-الإعلام-بالاعتذار-1058276327.html
المعلومات حول اكتشاف منشطات لدى بطلة روسية غير دقيقة... ومطالبة وسائل الإعلام بالاعتذار
المعلومات حول اكتشاف منشطات لدى بطلة روسية غير دقيقة... ومطالبة وسائل الإعلام بالاعتذار
أكدت النائبة في مجلس دوما الروسي، والبطلة الأولمبية ثلاث مرات، إيرينا رودنينا، أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام الغربية التي تتحدث عن تعاطي بطلة روسية... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T20:05+0000
2022-02-09T20:05+0000
روسيا
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058122043_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ae1ae1945690a47fd70a513c78edaf42.jpg
وقالت رودنينا إن "اختبار المنشطات يجرى حاليا، وتبين التحاليل بشكل أوضح وجود عقاقير مختلفة (ليست منشطات)"، موضحة أن "بعض الأدوية تعتبر من المنشطات، والبعض الآخر ليس كذلك. والمشاورات القانونية جارية بشأن هذا الأمر".واعتبرت النائبة الروسية أن هذا الوضع "غير سار للجميع، ولكن لم يتم إثبات أي شيء ملموس حتى الآن، فمن السابق لأوانه الحديث عن أي استنتاجات".وكان موقع "Inside the Games"، قد أشار إلى أن سبب تأجيل حفل تسليم الميداليات الذهبية للمنتخب الروسي للتزلج على الجليد لفوزه ببطولة الفرق في أولمبياد بكين كان اختبار العقارات للمتزلجة كاميلا فالييفا، مؤكدا أن هذا العقار "لا يحسن النتائج". كما أوردت صحيفة "The Guardian" البريطانية، فإن المادة الموجودة في عينة الاختبار للمتزلجة الروسية لا تؤثر على تحسين النتائج.بدوره، دعا رئيس لجنة مجلس الدوما للثقافة البدنية والرياضة ديمتري سفيششيف وسائل الإعلام النرويجية إلى الاعتذار عن نشر أخبار تنص على ضروة عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية.بعد فوز ألكسندر بولشونوف، بسباق التزلج، كتب أحد الصحفيين في مؤسسة "NRK"أن "الرياضيين الروس لا ينبغي أن يكونوا في الأولمبياد بسبب فضائح المنشطات".وتابع النائب الروسي: "هذا بالمناسبة، بعيد عن أن يكون مهنيا، فالنرويجيون بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على الخسارة".وكانت قد أعلنت وكالة الاختبارات الدولية "آي تي أيه" اليوم الأربعاء، أن لاعب التزلج الألبي، الإيراني حسين سافيه شمشاكي، بات أول رياضي يثبت تعاطيه "المنشطات" خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة حاليا في العاصمة الصينية بكين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058122043_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b14a6b75803ed026c9ef91a32369e237.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رياضة

المعلومات حول اكتشاف منشطات لدى بطلة روسية غير دقيقة... ومطالبة وسائل الإعلام بالاعتذار

20:05 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورمراسم افتتاح أولمبياد بكين 2022، الصين 4 فبراير 2022
مراسم افتتاح أولمبياد بكين 2022، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت النائبة في مجلس دوما الروسي، والبطلة الأولمبية ثلاث مرات، إيرينا رودنينا، أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام الغربية التي تتحدث عن تعاطي بطلة روسية منشطات غير دقيقة مشيرة إلى أن النتائج لم تظهر بعد.
وقالت رودنينا إن "اختبار المنشطات يجرى حاليا، وتبين التحاليل بشكل أوضح وجود عقاقير مختلفة (ليست منشطات)"، موضحة أن "بعض الأدوية تعتبر من المنشطات، والبعض الآخر ليس كذلك. والمشاورات القانونية جارية بشأن هذا الأمر".
واعتبرت النائبة الروسية أن هذا الوضع "غير سار للجميع، ولكن لم يتم إثبات أي شيء ملموس حتى الآن، فمن السابق لأوانه الحديث عن أي استنتاجات".
وكان موقع "Inside the Games"، قد أشار إلى أن سبب تأجيل حفل تسليم الميداليات الذهبية للمنتخب الروسي للتزلج على الجليد لفوزه ببطولة الفرق في أولمبياد بكين كان اختبار العقارات للمتزلجة كاميلا فالييفا، مؤكدا أن هذا العقار "لا يحسن النتائج". كما أوردت صحيفة "The Guardian" البريطانية، فإن المادة الموجودة في عينة الاختبار للمتزلجة الروسية لا تؤثر على تحسين النتائج.
بدوره، دعا رئيس لجنة مجلس الدوما للثقافة البدنية والرياضة ديمتري سفيششيف وسائل الإعلام النرويجية إلى الاعتذار عن نشر أخبار تنص على ضروة عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية.
بعد فوز ألكسندر بولشونوف، بسباق التزلج، كتب أحد الصحفيين في مؤسسة "NRK"أن "الرياضيين الروس لا ينبغي أن يكونوا في الأولمبياد بسبب فضائح المنشطات".

"يجب أن تعتذر وسائل الإعلام النرويجية لفريقنا عن مثل هذه التفسيرات، لم يُسمح بدخول بعض الأدوية إلى الصين، وبالتالي من الواضح أن النرويجيين غير سعداء. حان الوقت لوقف الهيستيريا والعمل على عروضهم الخاصة (التدريب)".

ديمتري سفيششيف
رئيس لجنة مجلس الدوما للثقافة البدنية والرياضة
وتابع النائب الروسي: "هذا بالمناسبة، بعيد عن أن يكون مهنيا، فالنرويجيون بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على الخسارة".
وكانت قد أعلنت وكالة الاختبارات الدولية "آي تي أيه" اليوم الأربعاء، أن لاعب التزلج الألبي، الإيراني حسين سافيه شمشاكي، بات أول رياضي يثبت تعاطيه "المنشطات" خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة حاليا في العاصمة الصينية بكين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية