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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الموت-يفجع-المطرب-عمرو-مصطفى-1058250329.html
الموت يفجع المطرب عمرو مصطفى
الموت يفجع المطرب عمرو مصطفى
فجع الموت المطرب والملحن المصري، عمرو مصطفى، بوفاة والدته، اليوم الأربعاء. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:48+0000
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أخبار الفنانين في مصر
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وأعلن الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، خبر وفاة والدة عمرو مصطفى.وقال طعيمة: "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".يشار إلى أن آخر أعمال المطرب عمرو مصطفى، هو تعاونه مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في أغنية جديدة تحمل اسم "لسه باجي على بالو" التي انتهت من تسجليها في الفترة الأخيرة.
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أخبار الفنانين في مصر

الموت يفجع المطرب عمرو مصطفى

10:48 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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فجع الموت المطرب والملحن المصري، عمرو مصطفى، بوفاة والدته، اليوم الأربعاء.
وأعلن الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، خبر وفاة والدة عمرو مصطفى.
وقال طعيمة: "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".
يشار إلى أن آخر أعمال المطرب عمرو مصطفى، هو تعاونه مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في أغنية جديدة تحمل اسم "لسه باجي على بالو" التي انتهت من تسجليها في الفترة الأخيرة.
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