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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الموت-يفجع-المطرب-عمرو-مصطفى-1058250329.html
الموت يفجع المطرب عمرو مصطفى
الموت يفجع المطرب عمرو مصطفى
فجع الموت المطرب والملحن المصري، عمرو مصطفى، بوفاة والدته، اليوم الأربعاء. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:48+0000
2022-02-09T10:48+0000
2022-02-09T10:48+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأعلن الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، خبر وفاة والدة عمرو مصطفى.وقال طعيمة: "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".يشار إلى أن آخر أعمال المطرب عمرو مصطفى، هو تعاونه مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في أغنية جديدة تحمل اسم "لسه باجي على بالو" التي انتهت من تسجليها في الفترة الأخيرة.
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أخبار الفنانين في مصر
الموت يفجع المطرب عمرو مصطفى تابعنا عبر
فجع الموت المطرب والملحن المصري، عمرو مصطفى، بوفاة والدته، اليوم الأربعاء.
وأعلن الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، خبر وفاة والدة عمرو مصطفى.
وقال طعيمة: "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".
يشار إلى أن آخر أعمال المطرب عمرو مصطفى، هو تعاونه مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في أغنية جديدة تحمل اسم "لسه باجي على بالو" التي انتهت من تسجليها في الفترة الأخيرة.