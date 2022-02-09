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الولايات المتحدة تسعى لتوسيع وجودها الاستخباراتي والعسكري في بريطانيا
الولايات المتحدة تسعى لتوسيع وجودها الاستخباراتي والعسكري في بريطانيا
قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى لتحديث قواعدها الجوية في المملكة المتحدة، في خطوة من شأنها أن تمكن واشنطن من اعتراض... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T16:53+0000
2022-02-09T16:53+0000
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سبوتنيك. وقال موقع التحقيقات الصحفية البريطاني "Declassified UK"، إن الولايات المتحدة خصصت 40 مليون دولار لتوسيع قاعدة "مينويث هيل" في شمال يوركشاير، والتي وصفتها بأنها "أكبر منشأة مراقبة تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية خارج أمريكا".وأضاف الموقع أنه سيتم إنفاق 300 مليون دولار أخرى في قاعدة المقاتلات الأمريكية "بي 52"والمقاتلات "الشبح" في فيرفورد بمقاطعة جلوسيسترشاير البريطانية.في السياق ذاته، لم يتم الكشف عن مبلغ تم تخصيصه لقاعدة وكالة الاستخبارات الأمريكية"سي آي إيه" في بلدة كروتون بمقاطعة نورثهامبتونشاير.وقال الموقع البريطاني، إن حكومة المملكة المتحدة يحق لها استخدام حق "الفيتو" ضد العمليات الأمريكية التي تنطلق من تلك القواعد الموجودة على أراضيها، لكنه استبعد في الوقت ذاته أن تعترض بريطانيا على حجم الأموال التي تنفقها واشنطن على تلك القواعد.
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الولايات المتحدة تسعى لتوسيع وجودها الاستخباراتي والعسكري في بريطانيا

16:53 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / Jung Yeon-Jeقاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية
قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / Jung Yeon-Je
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قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى لتحديث قواعدها الجوية في المملكة المتحدة، في خطوة من شأنها أن تمكن واشنطن من اعتراض الاتصالات الدولية وشن ضربات عسكرية من أراضي المملكة المتحدة بسرعة وبتأثير أكبر.
سبوتنيك. وقال موقع التحقيقات الصحفية البريطاني "Declassified UK"، إن الولايات المتحدة خصصت 40 مليون دولار لتوسيع قاعدة "مينويث هيل" في شمال يوركشاير، والتي وصفتها بأنها "أكبر منشأة مراقبة تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية خارج أمريكا".
وأضاف الموقع أنه سيتم إنفاق 300 مليون دولار أخرى في قاعدة المقاتلات الأمريكية "بي 52"والمقاتلات "الشبح" في فيرفورد بمقاطعة جلوسيسترشاير البريطانية.
في السياق ذاته، لم يتم الكشف عن مبلغ تم تخصيصه لقاعدة وكالة الاستخبارات الأمريكية"سي آي إيه" في بلدة كروتون بمقاطعة نورثهامبتونشاير.
وقال الموقع البريطاني، إن حكومة المملكة المتحدة يحق لها استخدام حق "الفيتو" ضد العمليات الأمريكية التي تنطلق من تلك القواعد الموجودة على أراضيها، لكنه استبعد في الوقت ذاته أن تعترض بريطانيا على حجم الأموال التي تنفقها واشنطن على تلك القواعد.
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