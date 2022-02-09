تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/اليابان-تقدم-الغاز-لأوروبا-استجابة-لدعوة-واشنطن-1058251927.html
اليابان تقدم الغاز لأوروبا استجابة لدعوة واشنطن
اليابان تقدم الغاز لأوروبا استجابة لدعوة واشنطن
قال وزير التجارة الياباني، اليوم الأربعاء، إن بلاده قدمت لأوروبا جزءا من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية بسبب التوترات... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T11:08+0000
2022-02-09T11:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/85/1043308538_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_057025800655c35d8d7604071251885b.jpg
وأوضح كويتشي هاجيودا أن شحنات غاز متعددة تم تحويلها بالفعل إلى أوروبا من قبل شركات يابانية خاصة وستصل هذا الشهر، لكنه رفض إعطاء تفاصيل عن عددها أو كمية الغاز الطبيعي المسال المقدمة.وأضاف للصحفيين أن المزيد من السفن ستتجه إلى أوروبا في مارس/ آذار، لكن الإمدادات ستكون متوقفة بشكل صارم على ضمان تلبية الطلب المحلي، بحسب وكالة "فرانس برس". ستقدم الشركات اليابانية الغاز لأوروبا بسعر السوق.وأشار إلى تلقيه طلبات من سفيري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "لتلبية الحاجة" للوقود في أوروبا، مضيفا: "أبلغنا كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن هذا التعاون لن يتم إلا بالقدر الذي لا يؤثر فيه على إمدادات الكهرباء والغاز اليابانية".يرى محللون أنه من غير المحتمل أن توقف روسيا الإمدادات عن أوروبا تماما في حالة الصراع، لكن من المرجح ألا تكون احتياطيات اليابان كافية لتعويض الفارق إذا فعلت موسكو ذلك، بحسب الوكالة الفرنسية.كانت اليابان هي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في العام الماضي، وتعتمد بشكل كبير على الوقود. تشير التقارير إلى أنه قد لا يكون لديها الكثير لتقدمه، مع انخفاض المخزونات في ظل تساقط الثلوج بشكل قياسي في أجزاء من البلاد.استدعى هاجيودا في تصريحاته، ذكريات تعاون مماثل بعد الزلزال المدمر وتسونامي والكارثة النووية التي ضربت اليابان منذ أكثر من عقد. وقال: "بعد الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان في 11 مارس (آذار) 2011، كان شعب أوروبا وشعب الولايات المتحدة هم أول من أرسل لنا الغاز".
https://arabic.sputniknews.com/20220202/أمريكا-تطلب-من-قطر-ومصر-زيادة-إنتاج-الغاز-حال-نشوب-حرب-في-أوروبا-1057663875.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/85/1043308538_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_a59a61637603a0f1ad9fcc26c31a9714.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

اليابان تقدم الغاز لأوروبا استجابة لدعوة واشنطن

11:08 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال وزير التجارة الياباني، اليوم الأربعاء، إن بلاده قدمت لأوروبا جزءا من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية بسبب التوترات المحيطة بأوكرانيا.
وأوضح كويتشي هاجيودا أن شحنات غاز متعددة تم تحويلها بالفعل إلى أوروبا من قبل شركات يابانية خاصة وستصل هذا الشهر، لكنه رفض إعطاء تفاصيل عن عددها أو كمية الغاز الطبيعي المسال المقدمة.
وأضاف للصحفيين أن المزيد من السفن ستتجه إلى أوروبا في مارس/ آذار، لكن الإمدادات ستكون متوقفة بشكل صارم على ضمان تلبية الطلب المحلي، بحسب وكالة "فرانس برس". ستقدم الشركات اليابانية الغاز لأوروبا بسعر السوق.
وأشار إلى تلقيه طلبات من سفيري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "لتلبية الحاجة" للوقود في أوروبا، مضيفا: "أبلغنا كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن هذا التعاون لن يتم إلا بالقدر الذي لا يؤثر فيه على إمدادات الكهرباء والغاز اليابانية".
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
أمريكا تطلب من قطر ومصر زيادة إنتاج الغاز حال نشوب حرب في أوروبا
2 فبراير, 16:02 GMT
يرى محللون أنه من غير المحتمل أن توقف روسيا الإمدادات عن أوروبا تماما في حالة الصراع، لكن من المرجح ألا تكون احتياطيات اليابان كافية لتعويض الفارق إذا فعلت موسكو ذلك، بحسب الوكالة الفرنسية.
كانت اليابان هي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في العام الماضي، وتعتمد بشكل كبير على الوقود. تشير التقارير إلى أنه قد لا يكون لديها الكثير لتقدمه، مع انخفاض المخزونات في ظل تساقط الثلوج بشكل قياسي في أجزاء من البلاد.
استدعى هاجيودا في تصريحاته، ذكريات تعاون مماثل بعد الزلزال المدمر وتسونامي والكارثة النووية التي ضربت اليابان منذ أكثر من عقد. وقال: "بعد الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان في 11 مارس (آذار) 2011، كان شعب أوروبا وشعب الولايات المتحدة هم أول من أرسل لنا الغاز".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية