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https://arabic.sputniknews.com/20220209/امرأة-حامل-تغرس-مسمارا-في-رأسها-لضمان-ولادة-طفل-ذكر-1058268095.html
امرأة حامل تغرس مسمارا في رأسها "لضمان" ولادة طفل ذكر
امرأة حامل تغرس مسمارا في رأسها "لضمان" ولادة طفل ذكر
لا تزال أجزاء كثيرة من شبه القارة الهندية، تفضل المواليد الذكورعلى الإناث، حيث يُعتقد أنهم يوفرون للوالدين وسائل الأمن المالي بعد أن يكبروا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T15:01+0000
2022-02-09T15:01+0000
العالم
باكستان
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وتم إسعاف امرأة باكستانية حامل إلى مستشفى في شمال غرب مدينة بيشاور بعد أن تم دق رأسها بالمسامير، بناء على نصيحة الشامان"معالج ديني"، قال إن القيام بذلك سيضمن أنها ستلد صبيا.ووفقا لصحيفة "دون" المحلية، قال العاملون في مستشفى ليدي ريدينغ، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان "الشامان" قد دق المسمار في رأس المرأة، أم أنها فعلت ذلك بنفسها بناءً على نصيحته.وقال الدكتور حيدر سليمان، جراح الأعصاب المقيم، إن المرأة كانت "تنزف" عندما نُقلت إلى المستشفى وأن المسمار "تغلغل بعمق" في جمجمتها، مشيرا إلى أن أسرة المرأة حاولت إزالة المسمار في المنزل، ولكنهم فشلوا في ذلك ليتم نقلها إلى المنشأة الطبية، حيث تم إجراء عملية جراحية لها ومن ثم إعادتها.وكانت الضحية قد أخبرت موظفي المستشفى أنها بالفعل أماً لثلاث بنات، وأن زوجها هددها بتركها إذا تبين أن الطفل الرابع هو أيضاً فتاة.ووصلت الشرطة إلى المستشفى بعد أن علمت بالحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تحقق في لقطات كاميرات المراقبة وسجلات الدخول في المستشفى لتحديد هوية المرأة.وقال عباس إحسان، ضابط شرطة العاصمة (CCPO)، في تغريدة على "تويتر"، يوم أمس الثلاثاء، إنه تم تشكيل "فريق خاص" لجلب الشامان المزيف "المعالج الديني" الذي احتال على النساء، حيث "سيحقق الفريق أيضا في سبب عدم إبلاغ الطبيب المعالج بالحادثة".
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العالم, باكستان

امرأة حامل تغرس مسمارا في رأسها "لضمان" ولادة طفل ذكر

15:01 GMT 09.02.2022
© Photo / Pixabay//alessandraamendessامرأة حامل
امرأة حامل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Photo / Pixabay//alessandraamendess
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لا تزال أجزاء كثيرة من شبه القارة الهندية، تفضل المواليد الذكورعلى الإناث، حيث يُعتقد أنهم يوفرون للوالدين وسائل الأمن المالي بعد أن يكبروا.
وتم إسعاف امرأة باكستانية حامل إلى مستشفى في شمال غرب مدينة بيشاور بعد أن تم دق رأسها بالمسامير، بناء على نصيحة الشامان"معالج ديني"، قال إن القيام بذلك سيضمن أنها ستلد صبيا.
ووفقا لصحيفة "دون" المحلية، قال العاملون في مستشفى ليدي ريدينغ، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان "الشامان" قد دق المسمار في رأس المرأة، أم أنها فعلت ذلك بنفسها بناءً على نصيحته.
وقال الدكتور حيدر سليمان، جراح الأعصاب المقيم، إن المرأة كانت "تنزف" عندما نُقلت إلى المستشفى وأن المسمار "تغلغل بعمق" في جمجمتها، مشيرا إلى أن أسرة المرأة حاولت إزالة المسمار في المنزل، ولكنهم فشلوا في ذلك ليتم نقلها إلى المنشأة الطبية، حيث تم إجراء عملية جراحية لها ومن ثم إعادتها.
وكانت الضحية قد أخبرت موظفي المستشفى أنها بالفعل أماً لثلاث بنات، وأن زوجها هددها بتركها إذا تبين أن الطفل الرابع هو أيضاً فتاة.
ووصلت الشرطة إلى المستشفى بعد أن علمت بالحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تحقق في لقطات كاميرات المراقبة وسجلات الدخول في المستشفى لتحديد هوية المرأة.
وقال عباس إحسان، ضابط شرطة العاصمة (CCPO)، في تغريدة على "تويتر"، يوم أمس الثلاثاء، إنه تم تشكيل "فريق خاص" لجلب الشامان المزيف "المعالج الديني" الذي احتال على النساء، حيث "سيحقق الفريق أيضا في سبب عدم إبلاغ الطبيب المعالج بالحادثة".
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