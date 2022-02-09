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بايدن يتحدث عن "إنجاز تاريخي" خلال عامه الأول بالبيت الأبيض
بايدن يتحدث عن "إنجاز تاريخي" خلال عامه الأول بالبيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة حققت نموا اقتصاديا تاريخيا خلال عامه الأول بالبيت الأبيض. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T15:43+0000
2022-02-09T15:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على"تويتر"، اليوم الأربعاء، بشأن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.وتابع بايدن: "رغم ما حققناه، فإن هناك المزيد الذي نسعى لتحقيقه من أجل خفض تكاليف المعيشة للمواطن الأمريكي وتكاليف الرعاية الصحية والأدوية".وشدد بايدن على أن إدارته تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للأمريكيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو جوهر أجندته الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية.ومنذ حملته الانتخابية يخوض بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، مواجهة شرسة مع دونالد ترامب، الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري، بشأن العديد من السياسات الاقتصادية وخاصة قضية الضرائب.وبينما كان ترامب يتبنى سياسة ضريبية تقوم على منح الشركات والأثرياء تخفيضات ضريبية بدعوى تشجيع الاستثمار، فإن سياسة الرئيس الحالي جو بايدن تعتمد على جعل الأثرياء يدفعون ما يصفه بـ"حصصهم العادلة" من الضرائب وتخفيض الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يتحدث عن "إنجاز تاريخي" خلال عامه الأول بالبيت الأبيض

15:43 GMT 09.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة حققت نموا اقتصاديا تاريخيا خلال عامه الأول بالبيت الأبيض.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بايدن، على"تويتر"، اليوم الأربعاء، بشأن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وتابع بايدن: "رغم ما حققناه، فإن هناك المزيد الذي نسعى لتحقيقه من أجل خفض تكاليف المعيشة للمواطن الأمريكي وتكاليف الرعاية الصحية والأدوية".
وشدد بايدن على أن إدارته تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للأمريكيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو جوهر أجندته الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية.
ومنذ حملته الانتخابية يخوض بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، مواجهة شرسة مع دونالد ترامب، الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري، بشأن العديد من السياسات الاقتصادية وخاصة قضية الضرائب.
وبينما كان ترامب يتبنى سياسة ضريبية تقوم على منح الشركات والأثرياء تخفيضات ضريبية بدعوى تشجيع الاستثمار، فإن سياسة الرئيس الحالي جو بايدن تعتمد على جعل الأثرياء يدفعون ما يصفه بـ"حصصهم العادلة" من الضرائب وتخفيض الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة.
© Sputnik / Mohamed Hassanمن هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
© Sputnik / Mohamed Hassan
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