بينيت يطلب مشاركة الموساد والشاباك في تحقيقات حول تورط جهاز الشرطة بالتجسس على إسرائيليين

القدس - سبوتنيك. وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن "رئيس الوزراء بينيت قرر الليلة الماضية فحص الـ26 مسؤولا من رؤساء سلطات محلية وبلديات ومدراء عامين ووكلاء وزارات، والذي قالت عنهم ملحق "كلكالست" الاقتصادي التابع لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الشرطة راقبتهم من خلال استخدام برنامج بيغاسوس التابع لشركة "إن إس أو"".وقال مصدر مطلع لموقع "والا": "بموجب التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية فإنه من بين الـ26 اسم الذين ذكروا في تحقيق (كلكاليست) تم تشغيل برنامج (بيغاسوس) فقط على ثلاثة بموجب أمر قضائي، ونجحوا باختراق هاتف واحد فقط".وأكد مصدر مطلع على التفاصيل في ديوان رئيس الحكومة بينيت لموقع "واللا" أن "السبب بضم ممثلين للشاباك والموساد لطاقم التحقيق هي معرفتهم بالتقنيات التي يزعم انه تم استخدامها، وأيضا لأنهم مستقلين ومنظماتهم غير مرتبطة بالحدث بشكل مباشر".واتخذ القرار في نهاية نقاش بمشاركة وزير القضاء غدعون ساعر، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف ، والمستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف ميارا ومسؤولين آخرين.وتطرق مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو انجلمان اليوم للتقارير عن مراقبة المواطنين وقال إنها "دوس على القيم الديمقراطية وانتهاك خطير للخصوصية، المكتب الذي أشرف عليه سيجري تحقيقا وهو لن يفحص الشرطة فقط إنما أيضا وزارة القضاء والنيابة، أنا أؤمن بانه من المهم فحص الموضوع بتعمق، سندرس حدود الساحة أمام لجنة تحقيق رسمية أو أية لجنة أخرى سيتم اتخاذ قرار بإقامتها".
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من جهازي الأمن العام "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد" المشاركة في عمليات التقصي للتحقق من تورط جهاز الشرطة الإسرائيلية في عمليات تجسس على مواطنين ومشتبهين إسرائيليين قيد التحقيق، وذلك باستخدام برمجية "بيغاسوس" التي تنتجها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
القدس - سبوتنيك. وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن "رئيس الوزراء بينيت قرر الليلة الماضية فحص الـ26 مسؤولا من رؤساء سلطات محلية وبلديات ومدراء عامين ووكلاء وزارات، والذي قالت عنهم ملحق "كلكالست" الاقتصادي التابع لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الشرطة راقبتهم من خلال استخدام برنامج بيغاسوس التابع لشركة "إن إس أو"".
وقال مصدر مطلع لموقع "والا": "بموجب التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية فإنه من بين الـ26 اسم الذين ذكروا في تحقيق (كلكاليست) تم تشغيل برنامج (بيغاسوس) فقط على ثلاثة بموجب أمر قضائي، ونجحوا باختراق هاتف واحد فقط".
وأكد مصدر مطلع على التفاصيل في ديوان رئيس الحكومة بينيت لموقع "واللا" أن "السبب بضم ممثلين للشاباك والموساد لطاقم التحقيق هي معرفتهم بالتقنيات التي يزعم انه تم استخدامها، وأيضا لأنهم مستقلين ومنظماتهم غير مرتبطة بالحدث بشكل مباشر".
واتخذ القرار في نهاية نقاش بمشاركة وزير القضاء غدعون ساعر، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف ، والمستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف ميارا ومسؤولين آخرين.
وتطرق مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو انجلمان اليوم للتقارير عن مراقبة المواطنين وقال إنها "دوس على القيم الديمقراطية وانتهاك خطير للخصوصية، المكتب الذي أشرف عليه سيجري تحقيقا وهو لن يفحص الشرطة فقط إنما أيضا وزارة القضاء والنيابة، أنا أؤمن بانه من المهم فحص الموضوع بتعمق، سندرس حدود الساحة أمام لجنة تحقيق رسمية أو أية لجنة أخرى سيتم اتخاذ قرار بإقامتها".