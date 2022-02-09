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https://arabic.sputniknews.com/20220209/تشاووش-أوغلو-يجري-مباحثات-مع-وزير-خارجية-طالبان--1058268433.html
تشاووش أوغلو يجري مباحثات مع وزير خارجية طالبان
تشاووش أوغلو يجري مباحثات مع وزير خارجية طالبان
أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مباحثات مع وزير خارجية حكومة حركة طالبان أمير خان متقي حول الوضع في أفغانستان. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T15:02+0000
2022-02-09T15:02+0000
2022-02-09T15:02+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب وكالة "الأناضول".وشدد الوزير التركي على أهمية تأسيس حكومة شاملة من أجل إحلال الأمن والاستقرار في أفغانستان.وأكد أهمية تعليم الفتيات في أفغانستان، لافتا إلى أن تركيا تتابع الخطوات التي اتخذتها حركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) في هذا الصدد عن كثب.وتناول الاتصال كذلك ملف إعادة افتتاح مدارس وقف المعارف التركي بأفغانستان، بالإضافة إلى مسألة تشغيل تركيا وقطر مطار كابل الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/طالبان-تحث-وسائل-الإعلام-في-أفغانستان-على-اتباع-القيم-الإسلامية-1058045759.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
تشاووش أوغلو يجري مباحثات مع وزير خارجية طالبان تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مباحثات مع وزير خارجية حكومة حركة طالبان أمير خان متقي حول الوضع في أفغانستان.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب
وكالة "الأناضول"
.
وشدد
الوزير التركي
على أهمية تأسيس حكومة شاملة من أجل إحلال الأمن والاستقرار في أفغانستان.
وأكد أهمية تعليم الفتيات في أفغانستان، لافتا إلى أن تركيا تتابع الخطوات التي اتخذتها حركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) في هذا الصدد عن كثب.
وتناول الاتصال كذلك ملف إعادة افتتاح مدارس وقف المعارف التركي بأفغانستان، بالإضافة إلى مسألة تشغيل تركيا وقطر مطار كابل الدولي.