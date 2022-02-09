https://arabic.sputniknews.com/20220209/تشيجوف-الاتحاد-الأوروبي-لا-يستطيع-استبدال-الغاز-الروسي-في-الوقت-الراهن--1058238332.html

تشيجوف: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع استبدال الغاز الروسي في الوقت الراهن

تشيجوف: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع استبدال الغاز الروسي في الوقت الراهن

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي غير قادر في الوقت الراهن على استبدال الغاز الروسي، مشيرا إلى... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T05:47+0000

2022-02-09T05:47+0000

2022-02-09T05:47+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال تشيجوف لوكالة "سبوتنيك": "المفوضية الأوروبية تبحث مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى إمكانية توسيع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الولايات لا تستطيع" توفير الغاز بكميات من شأنها أن تغطي جميع احتياجات الاتحاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع الغاز في الولايات المتحدة قطاع خاص، عندما تكون الأسعار أعلى في آسيا، يذهب الغاز الطبيعي المسال إلى هناك. كما كان الحال في العام الماضي، عندما لم يصل الكثير من الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا".وأشار تشيجوف إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر وبعض الدول الأخرى متعاقَد عليها "لسنوات قادمة". لذلك، يعتقد الدبلوماسي الروسي أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه إمكانيات كبيرة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير".وأعلن تشيجوف في وقت سابق، أن قرار هنغاريا اختيار طريق جديد لإمدادات الغاز الروسي قرار جيد، مشيرا إلى أنه لا يحق لأحد أن يفرض أي إملاءات على بودابست.

https://arabic.sputniknews.com/20210928/تشيجوف-عقد-إمدادات-الغاز-مع-هنغاريا-جيد-ولا-يحق-لأحد-فرض-إرادته-على-بودابست-1050277370.html

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روسيا, اقتصاد