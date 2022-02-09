تشيزوف: "غازبروم" الروسية ليست ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

بروكسل - سبوتنيك. وقال تشيزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال ما إذا كانت غازبروم ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى إلى الاتحاد الأوروبي: "بالطبع لا، كونها تزود أوروبا ببعض "الوقود الأزرق" الإضافي، ربما ليس بالقدر الذي يريده البعض".يذكر أن الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز، المار أساسا عبر أوكرانيا، في حال تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.وتوترت الأوضاع في شرق أوروبا بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قطعي.وحذرت روسيا من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، وشكت من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي وتوسعه بالقرب من حدودها، ما يهدد أمنها القومي.
صرح الممثل الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، اليوم الأربعاء، بأن شركة "غازبروم" الروسية ليست ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، كونها تضخ كميات إضافية.
بروكسل - سبوتنيك. وقال تشيزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال ما إذا كانت غازبروم ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى إلى الاتحاد الأوروبي: "بالطبع لا، كونها تزود أوروبا ببعض "الوقود الأزرق" الإضافي، ربما ليس بالقدر الذي يريده البعض".