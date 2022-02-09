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https://arabic.sputniknews.com/20220209/تشيزوف-غازبروم-الروسية-ليست-ملزمة-بزيادة-إمدادات-الغاز-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1058237863.html
تشيزوف: "غازبروم" الروسية ليست ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
تشيزوف: "غازبروم" الروسية ليست ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
صرح الممثل الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، اليوم الأربعاء، بأن شركة "غازبروم" الروسية ليست ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى الاتحاد... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T04:15+0000
2022-02-09T04:15+0000
غازبروم
روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وقال تشيزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال ما إذا كانت غازبروم ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى إلى الاتحاد الأوروبي: "بالطبع لا، كونها تزود أوروبا ببعض "الوقود الأزرق" الإضافي، ربما ليس بالقدر الذي يريده البعض".يذكر أن الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز، المار أساسا عبر أوكرانيا، في حال تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.وتوترت الأوضاع في شرق أوروبا بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قطعي.وحذرت روسيا من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، وشكت من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي وتوسعه بالقرب من حدودها، ما يهدد أمنها القومي.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/هولندا-يجب-الاستعداد-لنقص-محتمل-في-الغاز-وسط-التوترات-بشأن-أوكرانيا-1057884785.html
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غازبروم, روسيا

تشيزوف: "غازبروم" الروسية ليست ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

04:15 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / Eric Piermont
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صرح الممثل الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، اليوم الأربعاء، بأن شركة "غازبروم" الروسية ليست ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، كونها تضخ كميات إضافية.
بروكسل - سبوتنيك. وقال تشيزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال ما إذا كانت غازبروم ملزمة بزيادة إمدادات الغاز إلى إلى الاتحاد الأوروبي: "بالطبع لا، كونها تزود أوروبا ببعض "الوقود الأزرق" الإضافي، ربما ليس بالقدر الذي يريده البعض".
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
هولندا: يجب الاستعداد لنقص محتمل في الغاز وسط التوترات بشأن أوكرانيا
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يذكر أن الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز، المار أساسا عبر أوكرانيا، في حال تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.
وتوترت الأوضاع في شرق أوروبا بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قطعي.
وحذرت روسيا من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، وشكت من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي وتوسعه بالقرب من حدودها، ما يهدد أمنها القومي.
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