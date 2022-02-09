تقرير: ارتفاع عدد الأطفال الأميين في البرازيل نتيجة إغلاق المدارس بسبب كورونا

وحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، وجد التقرير الذي أعدته مجموعة "تودوس بيلا إدوكاساو" (جميعا من أجل التعليم) أن عدد الأطفال الأميين بعمر 6 و7 سنوات في البرازيل، ارتفع من 1.4 مليون طفل في 2019 إلى 2.4 مليون العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن ذلك الرقم يمثل ما نسبته 40.8 في المئة من الأطفال في تلك الفئة العمرية.ووصف التقرير ارتفاع النسبة بأنه "مقلق" معتبرة أن الأمية في الطفولة تزيد من مخاطر التسرب من المدرسة في المستقبل. كما نقل التقرير عن مسؤول سياسات التعليم في المجموعة، غابريال كوريا، قوله إن "البرازيل بحاجة ماسة لسياسات جوهرية لمساعدة الأطفال على اللحاق بالركب".وأكد المسؤول أن "التراجع فيما يتعلق بالأمية غير مقبول".وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 66583 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و428 وفاة أخرى خلال نفس الفترة.وسجلت البرازيل إجمالًا 26.6 مليون إصابة بكورونا و632621 وفاة.
كشف تقرير صدر حديثا، أن عدد الأطفال البرازيليين دون 7 أعوام، الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة، قد ارتفع بنسبة 66 في المئة خلال جائحة كورونا.
وحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، وجد التقرير الذي أعدته مجموعة "تودوس بيلا إدوكاساو" (جميعا من أجل التعليم) أن عدد الأطفال الأميين بعمر 6 و7 سنوات في البرازيل، ارتفع من 1.4 مليون طفل في 2019 إلى 2.4 مليون العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن ذلك الرقم يمثل ما نسبته 40.8 في المئة من الأطفال في تلك الفئة العمرية.
وذكر التقرير أن هذا المؤشر يثير القلق في دولة منيت بأسوأ تداعيات كوفيد-19، مع إغلاق مدارس على نطاق واسع ما أثر سلبا، خصوصا على الفقراء.
ووصف التقرير ارتفاع النسبة بأنه "مقلق" معتبرة أن الأمية في الطفولة تزيد من مخاطر التسرب من المدرسة في المستقبل.