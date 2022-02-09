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جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022
جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022
كشفت منظمة التصوير العالمية عن أسماء الفائزين بالجوائز الوطنية لجوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022، من بينهم فائز عربي. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:30+0000
2022-02-09T10:50+0000
صور
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برنامج الجوائز الوطنية هو مبادرة أطلقتها منظمة التصوير العالمية مع "سوني" لدعم مجتمعات التصوير المحلية حول العالم، بمشاركة 61 دولة هذا العام. تم تقديم أكثر من 340.000 صورة من 211 منطقة للمشاركة في مسابقة "جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022" ودخل أكثر من 170.000 في المسابقة المفتوحة (التي تم اختيار الفائز بالجوائز الوطنية منها).دخلت في ألبوم "سبوتنيك" روائع الأعمال المصورة في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022، من التشيك، والولايات المتحدة، فيتنام، تركيا، الصين، المملكة العربية السعودية، بولندا، وغيرها من دول العالم.
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جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022

10:30 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 09.02.2022)
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كشفت منظمة التصوير العالمية عن أسماء الفائزين بالجوائز الوطنية لجوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022، من بينهم فائز عربي.
© Photo / Thanh Nguyen Phuc / 2022 Sony World Photography Award

صورة بعنوان "ركوب دراجة مع الأزهار"، للمصور الفيتنامي ثانه نجوين بوك، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، سفر"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

منذ مائة عام ، كان هناك 36 شارعًا فقط، والآن يوجد المزيد منها، لكن ثقافة الشوارع لا تزال قوية في هانوي. يوجد الكثير من المتاجر في الشوارع الرئيسية ولكن الناس في الشوارع القديمة يفضلون الحصول على خدمات الباعة الجائلين المتنقلين. قضيت عطلة نهاية الأسبوع في متابعة الباعة المتجولين ووجدت أنهم كانوا يسيرون أو يركبون دراجاتهم طوال اليوم. هذه إحدى لحظاتي المفضلة.

صورة بعنوان &quot;ركوب دراجة مع الأزهار&quot;، للمصور الفيتنامي ثانه نجوين بوك، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، سفر&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022. منذ مائة عام ، كان هناك 36 شارعًا فقط، والآن يوجد المزيد منها، لكن ثقافة الشوارع لا تزال قوية في هانوي. يوجد الكثير من المتاجر في الشوارع الرئيسية ولكن الناس في الشوارع القديمة يفضلون الحصول على خدمات الباعة الجائلين المتنقلين. قضيت عطلة نهاية الأسبوع في متابعة الباعة المتجولين ووجدت أنهم كانوا يسيرون أو يركبون دراجاتهم طوال اليوم. هذه إحدى لحظاتي المفضلة. - سبوتنيك عربي
1/17
© Photo / Thanh Nguyen Phuc / 2022 Sony World Photography Award

صورة بعنوان "ركوب دراجة مع الأزهار"، للمصور الفيتنامي ثانه نجوين بوك، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، سفر"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

منذ مائة عام ، كان هناك 36 شارعًا فقط، والآن يوجد المزيد منها، لكن ثقافة الشوارع لا تزال قوية في هانوي. يوجد الكثير من المتاجر في الشوارع الرئيسية ولكن الناس في الشوارع القديمة يفضلون الحصول على خدمات الباعة الجائلين المتنقلين. قضيت عطلة نهاية الأسبوع في متابعة الباعة المتجولين ووجدت أنهم كانوا يسيرون أو يركبون دراجاتهم طوال اليوم. هذه إحدى لحظاتي المفضلة.

© Photo / Jenny Zhao / 2022 Sony World Photography Award

صورة "صغير الدب القطبي"، للمصورة الأمريكية جيني تشاو، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، عالم الطبيعة والحياة البرية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

صغير الدب القطبي يحدق بحزن عن بعد، تم تصويره في كندا في نوفمبر 2021.

صورة &quot;صغير الدب القطبي&quot;، للمصورة الأمريكية جيني تشاو، الفائزة في فئة &quot;الجوائز الوطنية، عالم الطبيعة والحياة البرية&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022صغير الدب القطبي يحدق بحزن عن بعد، تم تصويره في كندا في نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Jenny Zhao / 2022 Sony World Photography Award

صورة "صغير الدب القطبي"، للمصورة الأمريكية جيني تشاو، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، عالم الطبيعة والحياة البرية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

صغير الدب القطبي يحدق بحزن عن بعد، تم تصويره في كندا في نوفمبر 2021.

© Photo / Kaoru Sugiyama / 2022 Sony World Photography Award

صورة المصور الياباني كاورو سوجياما، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، تصوير الشوارع"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

الناس يشاهدون البدر على سطح أحد المباني العالية. في اليابان ، يعد الاحتفال بجمال القمر هواية شهيرة تسمى "مشاهدة القمر" أو "تسوكيمي".

صورة المصور الياباني كاورو سوجياما، الفائزة في فئة &quot;الجوائز الوطنية، تصوير الشوارع&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022 الناس يشاهدون البدر على سطح أحد المباني العالية. في اليابان ، يعد الاحتفال بجمال القمر هواية شهيرة تسمى &quot;مشاهدة القمر&quot; أو &quot;تسوكيمي&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Kaoru Sugiyama / 2022 Sony World Photography Award

صورة المصور الياباني كاورو سوجياما، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، تصوير الشوارع"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

الناس يشاهدون البدر على سطح أحد المباني العالية. في اليابان ، يعد الاحتفال بجمال القمر هواية شهيرة تسمى "مشاهدة القمر" أو "تسوكيمي".

© Photo / Jose Pessoa Neto / 2022 Sony World Photography Award

صورة بعنوان "الغسق"، للمصور البرتغالي خوسيه بيسو نيتو، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الهندسة المعمارية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

عندما تم افتتاحه في عام 1963 ، كان جسر أرابيدا البالغ ارتفاعه 890 قدمًا في بورتو ، البرتغال ، أكبر جسر من أي جسر خرساني مقوس في العالم. للحصول على بعض التفاصيل الجيدة في اللقطة ، اخترت التقاط منظور نصف الجسر. كان الغسق جميلًا في ذلك اليوم ، وانتظرت شاحنة كبيرة تدخل الإطار قبل أن ينقر زر الغالق.

صورة بعنوان &quot;الغسق&quot;، للمصور البرتغالي خوسيه بيسو نيتو، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، الهندسة المعمارية&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.عندما تم افتتاحه في عام 1963 ، كان جسر أرابيدا البالغ ارتفاعه 890 قدمًا في بورتو ، البرتغال ، أكبر جسر من أي جسر خرساني مقوس في العالم. للحصول على بعض التفاصيل الجيدة في اللقطة ، اخترت التقاط منظور نصف الجسر. كان الغسق جميلًا في ذلك اليوم ، وانتظرت شاحنة كبيرة تدخل الإطار قبل أن ينقر زر الغالق. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Jose Pessoa Neto / 2022 Sony World Photography Award

صورة بعنوان "الغسق"، للمصور البرتغالي خوسيه بيسو نيتو، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الهندسة المعمارية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

عندما تم افتتاحه في عام 1963 ، كان جسر أرابيدا البالغ ارتفاعه 890 قدمًا في بورتو ، البرتغال ، أكبر جسر من أي جسر خرساني مقوس في العالم. للحصول على بعض التفاصيل الجيدة في اللقطة ، اخترت التقاط منظور نصف الجسر. كان الغسق جميلًا في ذلك اليوم ، وانتظرت شاحنة كبيرة تدخل الإطار قبل أن ينقر زر الغالق.

© Photo / Chihao Wang / 2022 Sony World Photography Award

صورة "مسبح كهف الخفاش"، للمصور التايواني تشيهاو وانغ الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية" في في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

سكن العديد من الخفافيش هذا الكهف في العصور القديمة. لقد اختفوا بسبب التغيرات البيئية اليوم.

صورة &quot;مسبح كهف الخفاش&quot;، للمصور التايواني تشيهاو وانغ الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية&quot; في في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.سكن العديد من الخفافيش هذا الكهف في العصور القديمة. لقد اختفوا بسبب التغيرات البيئية اليوم. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Chihao Wang / 2022 Sony World Photography Award

صورة "مسبح كهف الخفاش"، للمصور التايواني تشيهاو وانغ الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية" في في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

سكن العديد من الخفافيش هذا الكهف في العصور القديمة. لقد اختفوا بسبب التغيرات البيئية اليوم.

© Photo / Marianna Smolina / 2022 Sony World Photography Award

صورة بعنوان "الطيران"، للمصوّرة الروسية ماريانا سمولينا، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، الحركة" في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

رحلة الطيران المجمدة لراقصة الباليه البالغة تحت أنظار هؤلاء الفتيات الصغيرات اللاتي يحلمن بالقدرة على القيام بذلك أيضًا.

صورة بعنوان &quot;الطيران&quot;، للمصوّرة الروسية ماريانا سمولينا، الفائزة في فئة &quot;الجوائز الوطنية، الحركة&quot; في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.رحلة الطيران المجمدة لراقصة الباليه البالغة تحت أنظار هؤلاء الفتيات الصغيرات اللاتي يحلمن بالقدرة على القيام بذلك أيضًا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Marianna Smolina / 2022 Sony World Photography Award

صورة بعنوان "الطيران"، للمصوّرة الروسية ماريانا سمولينا، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، الحركة" في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

رحلة الطيران المجمدة لراقصة الباليه البالغة تحت أنظار هؤلاء الفتيات الصغيرات اللاتي يحلمن بالقدرة على القيام بذلك أيضًا.

© Photo / Antonino Pellicano / 2022 Sony World Photography Awards

صورة للمصور الإيطالي انتونيو بيليكانو، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

صورة للمصور الإيطالي انتونيو بيليكانو، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، البورتريه&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Antonino Pellicano / 2022 Sony World Photography Awards

صورة للمصور الإيطالي انتونيو بيليكانو، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

© Photo / Wonyoung Choi / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "مدينة بين السحاب"، للمصور جنوب الإفريقي ونيون تشون، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الهندسة المعمارية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

صورة بعنوان &quot;مدينة بين السحاب&quot;، للمصور جنوب الإفريقي ونيون تشون، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، الهندسة المعمارية&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022. - سبوتنيك عربي
8/17
© Photo / Wonyoung Choi / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "مدينة بين السحاب"، للمصور جنوب الإفريقي ونيون تشون، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الهندسة المعمارية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

© Photo / Teo Chin Leong / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "مصارعة السومو 10" للمصور السنغافوري تيو تشين ليونغ، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الحركة"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

صورة بعنوان &quot;مصارعة السومو 10&quot; للمصور السنغافوري تيو تشين ليونغ، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، الحركة&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022. - سبوتنيك عربي
9/17
© Photo / Teo Chin Leong / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "مصارعة السومو 10" للمصور السنغافوري تيو تشين ليونغ، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الحركة"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

© Photo / Vladimir Zivojinovic / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "ضواحي لينينغراد" للمصور الصربي فلاديمير زينوجينوفيتش، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المادة"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

صورة بعنوان &quot;ضواحي لينينغراد&quot; للمصور الصربي فلاديمير زينوجينوفيتش، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، المادة&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022. - سبوتنيك عربي
10/17
© Photo / Vladimir Zivojinovic / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "ضواحي لينينغراد" للمصور الصربي فلاديمير زينوجينوفيتش، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المادة"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

© Photo / Cigdem Ayyildiz / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "لو مونت سانت ميشيل أثناء الغروب" للمصور التركي سيغديم آيلديز، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعي"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

صورة بعنوان &quot;لو مونت سانت ميشيل أثناء الغروب&quot; للمصور التركي سيغديم آيلديز، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعي&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022. - سبوتنيك عربي
11/17
© Photo / Cigdem Ayyildiz / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "لو مونت سانت ميشيل أثناء الغروب" للمصور التركي سيغديم آيلديز، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعي"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

© Photo / Edina Csoboth / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "ريا" للمصورة المجرية إيدينا سوبوث، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

صورة بعنوان &quot;ريا&quot; للمصورة المجرية إيدينا سوبوث، الفائزة في فئة &quot;الجوائز الوطنية، البورتريه&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022. - سبوتنيك عربي
12/17
© Photo / Edina Csoboth / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "ريا" للمصورة المجرية إيدينا سوبوث، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

© Photo / Mazin Alhassan / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "النجوم" للمصور السعودي مازن الحسن، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

تصوير فلكي تم تصويره في حوض نوريس جيسير، وهو حوض الينابيع الساخنة الأكثر سخونة في يلوستون الأمريكية. وهي تقع بالقرب من الحافة الشمالية الغربية من يلوستون كالديرا بالقرب من تقاطع نوريس وعلى تقاطع ثلاثة صدوع رئيسية.

صورة بعنوان &quot;النجوم&quot; للمصور السعودي مازن الحسن، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.تصوير فلكي تم تصويره في حوض نوريس جيسير، وهو حوض الينابيع الساخنة الأكثر سخونة في يلوستون الأمريكية. وهي تقع بالقرب من الحافة الشمالية الغربية من يلوستون كالديرا بالقرب من تقاطع نوريس وعلى تقاطع ثلاثة صدوع رئيسية. - سبوتنيك عربي
13/17
© Photo / Mazin Alhassan / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "النجوم" للمصور السعودي مازن الحسن، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

تصوير فلكي تم تصويره في حوض نوريس جيسير، وهو حوض الينابيع الساخنة الأكثر سخونة في يلوستون الأمريكية. وهي تقع بالقرب من الحافة الشمالية الغربية من يلوستون كالديرا بالقرب من تقاطع نوريس وعلى تقاطع ثلاثة صدوع رئيسية.

© Photo / Teodor Toma / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "صانع الفخار" للمصور الروماني تيودور توما، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

يقول المصور: "أثناء زيارتي لقرية صغيرة بالقرب من غوريم، وجدته محاطًا بأواني فخارية يكسب عيشه منها".

صورة بعنوان &quot;صانع الفخار&quot; للمصور الروماني تيودور توما، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، البورتريه&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.يقول المصور: &quot;أثناء زيارتي لقرية صغيرة بالقرب من غوريم، وجدته محاطًا بأواني فخارية يكسب عيشه منها&quot;. - سبوتنيك عربي
14/17
© Photo / Teodor Toma / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "صانع الفخار" للمصور الروماني تيودور توما، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

يقول المصور: "أثناء زيارتي لقرية صغيرة بالقرب من غوريم، وجدته محاطًا بأواني فخارية يكسب عيشه منها".

© Photo / Martina Dimunova / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "الصمت" للمصورة التشيكية مارتينا ديمونوفا، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

تقول المصورة أنها "بهذه الصورة حاولت التقاط الشعور بالسلام الداخلي".

صورة بعنوان &quot;الصمت&quot; للمصورة التشيكية مارتينا ديمونوفا، الفائزة في فئة &quot;الجوائز الوطنية، البورتريه&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.تقول المصورة أنها &quot;بهذه الصورة حاولت التقاط الشعور بالسلام الداخلي&quot;. - سبوتنيك عربي
15/17
© Photo / Martina Dimunova / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "الصمت" للمصورة التشيكية مارتينا ديمونوفا، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

تقول المصورة أنها "بهذه الصورة حاولت التقاط الشعور بالسلام الداخلي".

© Photo / Marcin Giba / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "البحيرة التركوازية" للمصور البولندي مارسن جيبا، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

يقول المصور: "التقطت هذه الصورة لبحيرة فيروزية في بولندا بواسطة طائرة بدون طيار في خريف 2021. دعونا لا ننخدع باللون الأزرق للمياه أو لون الرمال. إنه نتيجة التدخل البشري النشط في البيئة الطبيعية. لا يمكنك الاستحمام في هذه البحيرة، فالمياه سامة".

صورة بعنوان &quot;البحيرة التركوازية&quot; للمصور البولندي مارسن جيبا، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.يقول المصور: &quot;التقطت هذه الصورة لبحيرة فيروزية في بولندا بواسطة طائرة بدون طيار في خريف 2021. دعونا لا ننخدع باللون الأزرق للمياه أو لون الرمال. إنه نتيجة التدخل البشري النشط في البيئة الطبيعية. لا يمكنك الاستحمام في هذه البحيرة، فالمياه سامة&quot;. - سبوتنيك عربي
16/17
© Photo / Marcin Giba / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "البحيرة التركوازية" للمصور البولندي مارسن جيبا، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

يقول المصور: "التقطت هذه الصورة لبحيرة فيروزية في بولندا بواسطة طائرة بدون طيار في خريف 2021. دعونا لا ننخدع باللون الأزرق للمياه أو لون الرمال. إنه نتيجة التدخل البشري النشط في البيئة الطبيعية. لا يمكنك الاستحمام في هذه البحيرة، فالمياه سامة".

© Photo / Mariano Belmar Torrecilla / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "مونيو 1" للمصور الإسباني ماريانو بلمار توريتشيللا، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، تصوير الشوارع"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

مونيو هو مبنى مورسيا سيتي هول. ستجد حوله مجموعة متنوعة من الأشخاص المختلفين جدًا. هذه الصورة جزء من سلسلة صور تم التقاطها في ذلك المكان.

صورة بعنوان &quot;مونيو 1&quot; للمصور الإسباني ماريانو بلمار توريتشيللا، الفائز في فئة &quot;الجوائز الوطنية، تصوير الشوارع&quot;، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.مونيو هو مبنى مورسيا سيتي هول. ستجد حوله مجموعة متنوعة من الأشخاص المختلفين جدًا. هذه الصورة جزء من سلسلة صور تم التقاطها في ذلك المكان. - سبوتنيك عربي
17/17
© Photo / Mariano Belmar Torrecilla / 2022 Sony World Photography Awards

صورة بعنوان "مونيو 1" للمصور الإسباني ماريانو بلمار توريتشيللا، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، تصوير الشوارع"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

مونيو هو مبنى مورسيا سيتي هول. ستجد حوله مجموعة متنوعة من الأشخاص المختلفين جدًا. هذه الصورة جزء من سلسلة صور تم التقاطها في ذلك المكان.

برنامج الجوائز الوطنية هو مبادرة أطلقتها منظمة التصوير العالمية مع "سوني" لدعم مجتمعات التصوير المحلية حول العالم، بمشاركة 61 دولة هذا العام.
تم تقديم أكثر من 340.000 صورة من 211 منطقة للمشاركة في مسابقة "جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022" ودخل أكثر من 170.000 في المسابقة المفتوحة (التي تم اختيار الفائز بالجوائز الوطنية منها).
دخلت في ألبوم "سبوتنيك" روائع الأعمال المصورة في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022، من التشيك، والولايات المتحدة، فيتنام، تركيا، الصين، المملكة العربية السعودية، بولندا، وغيرها من دول العالم.
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