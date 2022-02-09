https://arabic.sputniknews.com/20220209/جوائز-سوني-العالمية-للتصوير-الفوتوغرافي-2022-1058239845.html

جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022

جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022

كشفت منظمة التصوير العالمية عن أسماء الفائزين بالجوائز الوطنية لجوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022، من بينهم فائز عربي. 09.02.2022, سبوتنيك عربي

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برنامج الجوائز الوطنية هو مبادرة أطلقتها منظمة التصوير العالمية مع "سوني" لدعم مجتمعات التصوير المحلية حول العالم، بمشاركة 61 دولة هذا العام. تم تقديم أكثر من 340.000 صورة من 211 منطقة للمشاركة في مسابقة "جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022" ودخل أكثر من 170.000 في المسابقة المفتوحة (التي تم اختيار الفائز بالجوائز الوطنية منها).دخلت في ألبوم "سبوتنيك" روائع الأعمال المصورة في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022، من التشيك، والولايات المتحدة، فيتنام، تركيا، الصين، المملكة العربية السعودية، بولندا، وغيرها من دول العالم.

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