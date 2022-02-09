جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022
صورة بعنوان "ركوب دراجة مع الأزهار"، للمصور الفيتنامي ثانه نجوين بوك، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، سفر"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
منذ مائة عام ، كان هناك 36 شارعًا فقط، والآن يوجد المزيد منها، لكن ثقافة الشوارع لا تزال قوية في هانوي. يوجد الكثير من المتاجر في الشوارع الرئيسية ولكن الناس في الشوارع القديمة يفضلون الحصول على خدمات الباعة الجائلين المتنقلين. قضيت عطلة نهاية الأسبوع في متابعة الباعة المتجولين ووجدت أنهم كانوا يسيرون أو يركبون دراجاتهم طوال اليوم. هذه إحدى لحظاتي المفضلة.
صورة بعنوان "ركوب دراجة مع الأزهار"، للمصور الفيتنامي ثانه نجوين بوك، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، سفر"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
منذ مائة عام ، كان هناك 36 شارعًا فقط، والآن يوجد المزيد منها، لكن ثقافة الشوارع لا تزال قوية في هانوي. يوجد الكثير من المتاجر في الشوارع الرئيسية ولكن الناس في الشوارع القديمة يفضلون الحصول على خدمات الباعة الجائلين المتنقلين. قضيت عطلة نهاية الأسبوع في متابعة الباعة المتجولين ووجدت أنهم كانوا يسيرون أو يركبون دراجاتهم طوال اليوم. هذه إحدى لحظاتي المفضلة.
صورة "صغير الدب القطبي"، للمصورة الأمريكية جيني تشاو، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، عالم الطبيعة والحياة البرية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022
صغير الدب القطبي يحدق بحزن عن بعد، تم تصويره في كندا في نوفمبر 2021.
صورة "صغير الدب القطبي"، للمصورة الأمريكية جيني تشاو، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، عالم الطبيعة والحياة البرية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022
صغير الدب القطبي يحدق بحزن عن بعد، تم تصويره في كندا في نوفمبر 2021.
صورة المصور الياباني كاورو سوجياما، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، تصوير الشوارع"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022
الناس يشاهدون البدر على سطح أحد المباني العالية. في اليابان ، يعد الاحتفال بجمال القمر هواية شهيرة تسمى "مشاهدة القمر" أو "تسوكيمي".
صورة المصور الياباني كاورو سوجياما، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، تصوير الشوارع"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022
الناس يشاهدون البدر على سطح أحد المباني العالية. في اليابان ، يعد الاحتفال بجمال القمر هواية شهيرة تسمى "مشاهدة القمر" أو "تسوكيمي".
صورة بعنوان "الغسق"، للمصور البرتغالي خوسيه بيسو نيتو، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الهندسة المعمارية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
عندما تم افتتاحه في عام 1963 ، كان جسر أرابيدا البالغ ارتفاعه 890 قدمًا في بورتو ، البرتغال ، أكبر جسر من أي جسر خرساني مقوس في العالم. للحصول على بعض التفاصيل الجيدة في اللقطة ، اخترت التقاط منظور نصف الجسر. كان الغسق جميلًا في ذلك اليوم ، وانتظرت شاحنة كبيرة تدخل الإطار قبل أن ينقر زر الغالق.
صورة بعنوان "الغسق"، للمصور البرتغالي خوسيه بيسو نيتو، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الهندسة المعمارية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
عندما تم افتتاحه في عام 1963 ، كان جسر أرابيدا البالغ ارتفاعه 890 قدمًا في بورتو ، البرتغال ، أكبر جسر من أي جسر خرساني مقوس في العالم. للحصول على بعض التفاصيل الجيدة في اللقطة ، اخترت التقاط منظور نصف الجسر. كان الغسق جميلًا في ذلك اليوم ، وانتظرت شاحنة كبيرة تدخل الإطار قبل أن ينقر زر الغالق.
صورة "مسبح كهف الخفاش"، للمصور التايواني تشيهاو وانغ الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية" في في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
سكن العديد من الخفافيش هذا الكهف في العصور القديمة. لقد اختفوا بسبب التغيرات البيئية اليوم.
صورة "مسبح كهف الخفاش"، للمصور التايواني تشيهاو وانغ الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية" في في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
سكن العديد من الخفافيش هذا الكهف في العصور القديمة. لقد اختفوا بسبب التغيرات البيئية اليوم.
صورة بعنوان "الطيران"، للمصوّرة الروسية ماريانا سمولينا، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، الحركة" في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
رحلة الطيران المجمدة لراقصة الباليه البالغة تحت أنظار هؤلاء الفتيات الصغيرات اللاتي يحلمن بالقدرة على القيام بذلك أيضًا.
صورة بعنوان "الطيران"، للمصوّرة الروسية ماريانا سمولينا، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، الحركة" في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
رحلة الطيران المجمدة لراقصة الباليه البالغة تحت أنظار هؤلاء الفتيات الصغيرات اللاتي يحلمن بالقدرة على القيام بذلك أيضًا.
صورة للمصور الإيطالي انتونيو بيليكانو، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة للمصور الإيطالي انتونيو بيليكانو، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "مدينة بين السحاب"، للمصور جنوب الإفريقي ونيون تشون، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الهندسة المعمارية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "مدينة بين السحاب"، للمصور جنوب الإفريقي ونيون تشون، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الهندسة المعمارية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "مصارعة السومو 10" للمصور السنغافوري تيو تشين ليونغ، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الحركة"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "مصارعة السومو 10" للمصور السنغافوري تيو تشين ليونغ، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، الحركة"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "ضواحي لينينغراد" للمصور الصربي فلاديمير زينوجينوفيتش، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المادة"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "ضواحي لينينغراد" للمصور الصربي فلاديمير زينوجينوفيتش، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المادة"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "لو مونت سانت ميشيل أثناء الغروب" للمصور التركي سيغديم آيلديز، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعي"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "لو مونت سانت ميشيل أثناء الغروب" للمصور التركي سيغديم آيلديز، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعي"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "ريا" للمصورة المجرية إيدينا سوبوث، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "ريا" للمصورة المجرية إيدينا سوبوث، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
صورة بعنوان "النجوم" للمصور السعودي مازن الحسن، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
تصوير فلكي تم تصويره في حوض نوريس جيسير، وهو حوض الينابيع الساخنة الأكثر سخونة في يلوستون الأمريكية. وهي تقع بالقرب من الحافة الشمالية الغربية من يلوستون كالديرا بالقرب من تقاطع نوريس وعلى تقاطع ثلاثة صدوع رئيسية.
صورة بعنوان "النجوم" للمصور السعودي مازن الحسن، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
تصوير فلكي تم تصويره في حوض نوريس جيسير، وهو حوض الينابيع الساخنة الأكثر سخونة في يلوستون الأمريكية. وهي تقع بالقرب من الحافة الشمالية الغربية من يلوستون كالديرا بالقرب من تقاطع نوريس وعلى تقاطع ثلاثة صدوع رئيسية.
صورة بعنوان "صانع الفخار" للمصور الروماني تيودور توما، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
يقول المصور: "أثناء زيارتي لقرية صغيرة بالقرب من غوريم، وجدته محاطًا بأواني فخارية يكسب عيشه منها".
صورة بعنوان "صانع الفخار" للمصور الروماني تيودور توما، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
يقول المصور: "أثناء زيارتي لقرية صغيرة بالقرب من غوريم، وجدته محاطًا بأواني فخارية يكسب عيشه منها".
صورة بعنوان "الصمت" للمصورة التشيكية مارتينا ديمونوفا، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
تقول المصورة أنها "بهذه الصورة حاولت التقاط الشعور بالسلام الداخلي".
صورة بعنوان "الصمت" للمصورة التشيكية مارتينا ديمونوفا، الفائزة في فئة "الجوائز الوطنية، البورتريه"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
تقول المصورة أنها "بهذه الصورة حاولت التقاط الشعور بالسلام الداخلي".
صورة بعنوان "البحيرة التركوازية" للمصور البولندي مارسن جيبا، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
يقول المصور: "التقطت هذه الصورة لبحيرة فيروزية في بولندا بواسطة طائرة بدون طيار في خريف 2021. دعونا لا ننخدع باللون الأزرق للمياه أو لون الرمال. إنه نتيجة التدخل البشري النشط في البيئة الطبيعية. لا يمكنك الاستحمام في هذه البحيرة، فالمياه سامة".
صورة بعنوان "البحيرة التركوازية" للمصور البولندي مارسن جيبا، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، المناظر الطبيعية"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
يقول المصور: "التقطت هذه الصورة لبحيرة فيروزية في بولندا بواسطة طائرة بدون طيار في خريف 2021. دعونا لا ننخدع باللون الأزرق للمياه أو لون الرمال. إنه نتيجة التدخل البشري النشط في البيئة الطبيعية. لا يمكنك الاستحمام في هذه البحيرة، فالمياه سامة".
صورة بعنوان "مونيو 1" للمصور الإسباني ماريانو بلمار توريتشيللا، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، تصوير الشوارع"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
مونيو هو مبنى مورسيا سيتي هول. ستجد حوله مجموعة متنوعة من الأشخاص المختلفين جدًا. هذه الصورة جزء من سلسلة صور تم التقاطها في ذلك المكان.
صورة بعنوان "مونيو 1" للمصور الإسباني ماريانو بلمار توريتشيللا، الفائز في فئة "الجوائز الوطنية، تصوير الشوارع"، في مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
مونيو هو مبنى مورسيا سيتي هول. ستجد حوله مجموعة متنوعة من الأشخاص المختلفين جدًا. هذه الصورة جزء من سلسلة صور تم التقاطها في ذلك المكان.