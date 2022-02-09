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حاكم دبي يتجول على دراجة هوائية في المدينة... صور
حاكم دبي يتجول على دراجة هوائية في المدينة... صور
استقل محمد بن راشد، حاكم دبي، دراجة هوائية استخدمها في التجول في ممرات الدراجات التي تم إنشاؤها بطول يتجاوز 500 كيلومترا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T14:23+0000
2022-02-09T14:23+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونشر حاكم دبي، صورا ترصد جانبا من جولاته في المدينة، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.وكتب: "تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا ضمن متابعتي الميدانية اليوم".وتابع: "مسار جميل نضيفه لـ 520 كلم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي"، مشيرا إلى أن تلك المسارات تمر على أجمل معالم المدينة.ويحرص حاكم دبي على ركوب الدراجات الهوائية تشجيعا للرياضة، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمر محمد بن راشد بإنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20211023/محمد-بن-راشد-يعلن-إنشاء-أطول-ممشى-جبلي-في-الإمارات-1050511730.html
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

حاكم دبي يتجول على دراجة هوائية في المدينة... صور

14:23 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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استقل محمد بن راشد، حاكم دبي، دراجة هوائية استخدمها في التجول في ممرات الدراجات التي تم إنشاؤها بطول يتجاوز 500 كيلومترا.
ونشر حاكم دبي، صورا ترصد جانبا من جولاته في المدينة، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2021
محمد بن راشد يعلن إنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات
23 أكتوبر 2021, 15:08 GMT
وكتب: "تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا ضمن متابعتي الميدانية اليوم".
وتابع: "مسار جميل نضيفه لـ 520 كلم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي"، مشيرا إلى أن تلك المسارات تمر على أجمل معالم المدينة.
وقال محمد بن راشد: "سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي أفضل مدينة للعيش في العالم بإذن الله".
ويحرص حاكم دبي على ركوب الدراجات الهوائية تشجيعا للرياضة، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمر محمد بن راشد بإنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات.
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