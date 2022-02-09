حاكم دبي يتجول على دراجة هوائية في المدينة... صور

ونشر حاكم دبي، صورا ترصد جانبا من جولاته في المدينة، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء.وكتب: "تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا ضمن متابعتي الميدانية اليوم".وتابع: "مسار جميل نضيفه لـ 520 كلم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي"، مشيرا إلى أن تلك المسارات تمر على أجمل معالم المدينة.ويحرص حاكم دبي على ركوب الدراجات الهوائية تشجيعا للرياضة، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمر محمد بن راشد بإنشاء أطول ممشى جبلي في الإمارات.
ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا.. مسار جميل نضيفه ل520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة .. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله.. pic.twitter.com/wt9WuHCiTm