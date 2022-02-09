خامنئي يصدر قرارا بشأن وزیر الدفاع السابق أمير حاتمي

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام علي خامنئي، عين في مرسوم وزير الدفاع السابق العميد أمير حاتمي مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش".وكان حاتمي، قال إن صادرات البلاد الدفاعية تضاعفت العام الماضي، مؤكدا تحقيق أكثر من 300 إنجاز جديد في مجال القتال البري، فضلا عن تحقيق إنجازات أقوى في مجال القتال الجوي، وكذلك الكثير من الإنجازات على صعيد الدفاع الجوي.وأفاد العميد أمير حاتمي، بأن بلاده حققت نجاحات كبيرة وعظيمة في مجال الإلكترونيات والرادار والحرب الإلكترونية والميكروالكترونية والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات مباركة على الأصعدة البحرية والسطحية وتحت السطحية وتجهيز الزوارق السريعة.وحول الصعيد الجوي الإيراني، أشار وزير الدفاع السابق إلى تحقيق بلاده نجاحات كبيرة في مجال المروحيات وتسليحها وتجهيزها والطائرات المسيرة، وتحقيق إنجازات كبيرة في منظمة سبند (منظمة الأبحاث الدفاعية)، إضافة إلى مجال آخر مختلف، يتعلق بالأنشطة المؤثرة في مجال مكافحة فيروس كورونا.
عين المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، العميد أمير حاتمي مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام علي خامنئي، عين في مرسوم وزير الدفاع السابق العميد أمير حاتمي مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش".
وكان حاتمي، قال إن صادرات البلاد الدفاعية تضاعفت العام الماضي، مؤكدا تحقيق أكثر من 300 إنجاز جديد في مجال القتال البري، فضلا عن تحقيق إنجازات أقوى في مجال القتال الجوي، وكذلك الكثير من الإنجازات على صعيد الدفاع الجوي.
وأفاد العميد أمير حاتمي، بأن بلاده حققت نجاحات كبيرة وعظيمة في مجال الإلكترونيات والرادار والحرب الإلكترونية والميكروالكترونية والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات مباركة على الأصعدة البحرية والسطحية وتحت السطحية وتجهيز الزوارق السريعة.
وحول الصعيد الجوي الإيراني، أشار وزير الدفاع السابق إلى تحقيق بلاده نجاحات كبيرة في مجال المروحيات وتسليحها وتجهيزها والطائرات المسيرة، وتحقيق إنجازات كبيرة في منظمة سبند (منظمة الأبحاث الدفاعية)، إضافة إلى مجال آخر مختلف، يتعلق بالأنشطة المؤثرة في مجال مكافحة فيروس كورونا.