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خامنئي يصدر قرارا بشأن وزیر الدفاع السابق أمير حاتمي
خامنئي يصدر قرارا بشأن وزیر الدفاع السابق أمير حاتمي
عين المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، العميد أمير حاتمي مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:24+0000
2022-02-09T13:43+0000
إيران
أخبار إيران
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وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام علي خامنئي، عين في مرسوم وزير الدفاع السابق العميد أمير حاتمي مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش".وكان حاتمي، قال إن صادرات البلاد الدفاعية تضاعفت العام الماضي، مؤكدا تحقيق أكثر من 300 إنجاز جديد في مجال القتال البري، فضلا عن تحقيق إنجازات أقوى في مجال القتال الجوي، وكذلك الكثير من الإنجازات على صعيد الدفاع الجوي.وأفاد العميد أمير حاتمي، بأن بلاده حققت نجاحات كبيرة وعظيمة في مجال الإلكترونيات والرادار والحرب الإلكترونية والميكروالكترونية والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات مباركة على الأصعدة البحرية والسطحية وتحت السطحية وتجهيز الزوارق السريعة.وحول الصعيد الجوي الإيراني، أشار وزير الدفاع السابق إلى تحقيق بلاده نجاحات كبيرة في مجال المروحيات وتسليحها وتجهيزها والطائرات المسيرة، وتحقيق إنجازات كبيرة في منظمة سبند (منظمة الأبحاث الدفاعية)، إضافة إلى مجال آخر مختلف، يتعلق بالأنشطة المؤثرة في مجال مكافحة فيروس كورونا.
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إيران, أخبار إيران

خامنئي يصدر قرارا بشأن وزیر الدفاع السابق أمير حاتمي

13:24 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 09.02.2022)
© REUTERS / Morteza Nikoubazlالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أرشيف 2007
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أرشيف 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
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عين المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، العميد أمير حاتمي مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام علي خامنئي، عين في مرسوم وزير الدفاع السابق العميد أمير حاتمي مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة في شؤون الجيش".
وكان حاتمي، قال إن صادرات البلاد الدفاعية تضاعفت العام الماضي، مؤكدا تحقيق أكثر من 300 إنجاز جديد في مجال القتال البري، فضلا عن تحقيق إنجازات أقوى في مجال القتال الجوي، وكذلك الكثير من الإنجازات على صعيد الدفاع الجوي.
وأفاد العميد أمير حاتمي، بأن بلاده حققت نجاحات كبيرة وعظيمة في مجال الإلكترونيات والرادار والحرب الإلكترونية والميكروالكترونية والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات مباركة على الأصعدة البحرية والسطحية وتحت السطحية وتجهيز الزوارق السريعة.
وحول الصعيد الجوي الإيراني، أشار وزير الدفاع السابق إلى تحقيق بلاده نجاحات كبيرة في مجال المروحيات وتسليحها وتجهيزها والطائرات المسيرة، وتحقيق إنجازات كبيرة في منظمة سبند (منظمة الأبحاث الدفاعية)، إضافة إلى مجال آخر مختلف، يتعلق بالأنشطة المؤثرة في مجال مكافحة فيروس كورونا.
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