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https://arabic.sputniknews.com/20220209/دبابات-تي-72-الروسية-القديمة-يتم-تحديثها-بشكل-دوري-في-العراق-صور-1058267053.html
دبابات "تي-72" الروسية القديمة يتم تحديثها بشكل دوري في العراق... صور
دبابات "تي-72" الروسية القديمة يتم تحديثها بشكل دوري في العراق... صور
يستمر تحديث دبابات "T-72M1" القديمة في العراق حتى الآن، وهي مركبات قتالية تم عرضها لأول مرة في مايو/أيار من العام الماضي. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T14:40+0000
2022-02-09T14:40+0000
العالم العربي
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الاختلاف الخارجي الرئيسي هو العناصر الهائلة للحماية الديناميكية المدمجة في برج الدبابة، والتي تكون قادرة على تحمل أنواع مختلفة من الذخيرة التراكمية، بحسب ما ذكر موقع "rg".تم تثبيت نفس "الدرع التفاعلي" على الجزء الأمامي العلوي من الهيكل، وهو يغطي السقف والجوانب، حيث يتم تعليق أربع حاويات على كل جانب.التغيير المثير للاهتمام هو تركيب خزانات وقود إضافية بحجم أصغر في المؤخرة، مما يسمح بإطلاق أكثر كفاءة، ومدفع رشاش متحد المحور 7.62 ملم إذا حاول العدو الهجوم من الخلف.
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العالم العربي

دبابات "تي-72" الروسية القديمة يتم تحديثها بشكل دوري في العراق... صور

14:40 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Aleksander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72 بي3"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 بي3 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Aleksander Vilf
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يستمر تحديث دبابات "T-72M1" القديمة في العراق حتى الآن، وهي مركبات قتالية تم عرضها لأول مرة في مايو/أيار من العام الماضي.
الاختلاف الخارجي الرئيسي هو العناصر الهائلة للحماية الديناميكية المدمجة في برج الدبابة، والتي تكون قادرة على تحمل أنواع مختلفة من الذخيرة التراكمية، بحسب ما ذكر موقع "rg".
تم تثبيت نفس "الدرع التفاعلي" على الجزء الأمامي العلوي من الهيكل، وهو يغطي السقف والجوانب، حيث يتم تعليق أربع حاويات على كل جانب.
التغيير المثير للاهتمام هو تركيب خزانات وقود إضافية بحجم أصغر في المؤخرة، مما يسمح بإطلاق أكثر كفاءة، ومدفع رشاش متحد المحور 7.62 ملم إذا حاول العدو الهجوم من الخلف.
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