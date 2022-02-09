دونيتسك: مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني

وجاءت تصريحات باسورين خلال مقابلة خاصة مع قناة "روسيا" حيث قال "إذا تحدثنا عن مدربين عسكريين أجانب، على حد علمي، فممنوع وجودهم على حدود النزاع، لكنهم موجودون في الواقع".وأضاف باسورين قائلا: " المدربون لا يزعجوني بقدر ما يزعجني المرتزقة الذين بدؤوا بالظهور في المنطقة بأعداد متزايدة وسيكون هذا أسوأ بكثير ويؤثر سلبيا على الوضع".وتابع باسورين قائلا: "من بين المرتزقة الأجانب مواطنين من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وبولندا وكندا". كما شدد باسورين على أن "أهم الشركات الخاصة التي ترسل المرتزقة بريطانية وأمريكية"، مضيفا أنه يمكن الحكم على وجود أفراد عسكريين أجانب من خلال تقارير الصحفيين الأجانب ويتضح من الزي العسكري أن هؤلاء ليسوا ممثلين عن الجيش الأوكراني".
كشف قائد القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، اليوم الأربعاء عن ظهور مرتزقة عسكريين أجانب في أوكرانيا، بينهم أشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.
وجاءت تصريحات باسورين خلال مقابلة خاصة مع قناة "روسيا" حيث قال "إذا تحدثنا عن مدربين عسكريين أجانب، على حد علمي، فممنوع وجودهم على حدود النزاع، لكنهم موجودون في الواقع".
وأضاف باسورين قائلا: " المدربون لا يزعجوني بقدر ما يزعجني المرتزقة الذين بدؤوا بالظهور في المنطقة بأعداد متزايدة وسيكون هذا أسوأ بكثير ويؤثر سلبيا على الوضع".
وتابع باسورين قائلا: "من بين المرتزقة الأجانب مواطنين من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وبولندا وكندا".
كما شدد باسورين على أن "أهم الشركات الخاصة التي ترسل المرتزقة بريطانية وأمريكية"، مضيفا أنه يمكن الحكم على وجود أفراد عسكريين أجانب من خلال تقارير الصحفيين الأجانب ويتضح من الزي العسكري أن هؤلاء ليسوا ممثلين عن الجيش الأوكراني".