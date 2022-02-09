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https://arabic.sputniknews.com/20220209/رئيسة-اللجنة-البارالمبية-الرياضة-النسائية-في-مصر-تعيش-أزهى-عصورها-1058247285.html
رئيسة اللجنة البارالمبية: الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها
رئيسة اللجنة البارالمبية: الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها
صرحت رئيسة اللجنة البارالمبية في مصر وعضو مجلس الشيوخ، حياة خطاب، بأن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في الرياضة النسائية. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأضافت أن المرأة أصبحت تنافس الرجال في العديد من الألعاب، مشيرة إلى أن "طموح المرأة لا يتوقف خصوصا مع الدعم الكبير من القيادات العربية والذي ساهم في العديد من الإنجازات"، بحسب موقع "صدى البلد".وأشارت خطاب إلى أن "دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم الرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، له دور كبير في ذلك".وأكدت رئيسة اللجنة البارالمبية، أن الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها، بعدما حققت إنجازات عالمية وأولمبية، آخرها فوز البطلة فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بذهبية الأولمبياد الأخيرة بطوكيو".
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أخبار مصر الآن
رئيسة اللجنة البارالمبية: الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها تابعنا عبر
صرحت رئيسة اللجنة البارالمبية في مصر وعضو مجلس الشيوخ، حياة خطاب، بأن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في الرياضة النسائية.
وأضافت أن المرأة أصبحت تنافس الرجال في العديد من الألعاب، مشيرة إلى أن "طموح المرأة لا يتوقف خصوصا مع الدعم الكبير من القيادات العربية والذي ساهم في العديد من الإنجازات"، بحسب موقع "صدى البلد".
23 سبتمبر 2021, 14:56 GMT
وأشارت خطاب إلى أن "دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم الرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، له دور كبير في ذلك".
وأكدت رئيسة اللجنة البارالمبية، أن
الرياضة النسائية
في مصر تعيش أزهى عصورها، بعدما حققت إنجازات عالمية وأولمبية، آخرها فوز البطلة فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بذهبية الأولمبياد الأخيرة بطوكيو".