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رئيسة اللجنة البارالمبية: الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها
رئيسة اللجنة البارالمبية: الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها
صرحت رئيسة اللجنة البارالمبية في مصر وعضو مجلس الشيوخ، حياة خطاب، بأن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في الرياضة النسائية. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T09:31+0000
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وأضافت أن المرأة أصبحت تنافس الرجال في العديد من الألعاب، مشيرة إلى أن "طموح المرأة لا يتوقف خصوصا مع الدعم الكبير من القيادات العربية والذي ساهم في العديد من الإنجازات"، بحسب موقع "صدى البلد".وأشارت خطاب إلى أن "دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم الرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، له دور كبير في ذلك".وأكدت رئيسة اللجنة البارالمبية، أن الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها، بعدما حققت إنجازات عالمية وأولمبية، آخرها فوز البطلة فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بذهبية الأولمبياد الأخيرة بطوكيو".
https://arabic.sputniknews.com/20210923/الرئيس-السيسي-يستقبل-أبطال-مصر-البارالمبيين-1050233383.html
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أخبار مصر الآن

رئيسة اللجنة البارالمبية: الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها

09:31 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBAانطلاق الألعاب البارالمبية في اليابان في 24 أغسطس 2021
انطلاق الألعاب البارالمبية في اليابان في 24 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBA
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صرحت رئيسة اللجنة البارالمبية في مصر وعضو مجلس الشيوخ، حياة خطاب، بأن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في الرياضة النسائية.
وأضافت أن المرأة أصبحت تنافس الرجال في العديد من الألعاب، مشيرة إلى أن "طموح المرأة لا يتوقف خصوصا مع الدعم الكبير من القيادات العربية والذي ساهم في العديد من الإنجازات"، بحسب موقع "صدى البلد".
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أثينا، اليونان 11 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2021
الرئيس السيسي يستقبل أبطال مصر البارالمبيين
23 سبتمبر 2021, 14:56 GMT
وأشارت خطاب إلى أن "دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم الرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، له دور كبير في ذلك".
وأكدت رئيسة اللجنة البارالمبية، أن الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها، بعدما حققت إنجازات عالمية وأولمبية، آخرها فوز البطلة فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بذهبية الأولمبياد الأخيرة بطوكيو".
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