رئيس الحكومة المغربية: الرباط تعمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء بين الجانبين يسلط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.وقالت وكالة الأنباء المغربية "ماب"، إن رئيس الحكومة المغربية أكد حرص المغرب على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب اللقاء المشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية.ولفت أخنوش إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يولي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة ويسعى لتعزيزها عبر إقامة مشروعات كبرى في المستقبل.وتطرق اللقاء بين رئيس الحكومة المغربية ورئيسة المفوضية الأوروبية العديد من القضايا المتعلقة بالطاقة والاستثمار والثقافة.
التقى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تزور الرباط في الوقت الحالي، وبحث الجانبان العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء بين الجانبين يسلط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وقالت وكالة الأنباء المغربية "ماب"، إن رئيس الحكومة المغربية أكد حرص المغرب على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب اللقاء المشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية.
استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، صباح اليوم الأربعاء 09 فبراير بالرباط، رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، التي توجد في زيارة عمل للمغرب. وشكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، التي يوليها جلالة الملك أهمية كبيرة. pic.twitter.com/XSLzoyXjgo