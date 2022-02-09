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رئيس الحكومة المغربية: الرباط تعمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
رئيس الحكومة المغربية: الرباط تعمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
التقى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تزور الرباط في الوقت الحالي، وبحث الجانبان العلاقات بين المغرب... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:49+0000
2022-02-09T13:49+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء بين الجانبين يسلط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.وقالت وكالة الأنباء المغربية "ماب"، إن رئيس الحكومة المغربية أكد حرص المغرب على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب اللقاء المشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية.ولفت أخنوش إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يولي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة ويسعى لتعزيزها عبر إقامة مشروعات كبرى في المستقبل.وتطرق اللقاء بين رئيس الحكومة المغربية ورئيسة المفوضية الأوروبية العديد من القضايا المتعلقة بالطاقة والاستثمار والثقافة.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

رئيس الحكومة المغربية: الرباط تعمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

13:49 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / FADEL SENNAرئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش
رئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / FADEL SENNA
تابعنا عبر
التقى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تزور الرباط في الوقت الحالي، وبحث الجانبان العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء بين الجانبين يسلط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وقالت وكالة الأنباء المغربية "ماب"، إن رئيس الحكومة المغربية أكد حرص المغرب على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب اللقاء المشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية.
ولفت أخنوش إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يولي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة ويسعى لتعزيزها عبر إقامة مشروعات كبرى في المستقبل.
وتطرق اللقاء بين رئيس الحكومة المغربية ورئيسة المفوضية الأوروبية العديد من القضايا المتعلقة بالطاقة والاستثمار والثقافة.
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