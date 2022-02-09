رغم حاجتها للأيدي العاملة… لماذا ترفض الدول الغربية اللاجئين
رغم حاجتها للأيدي العاملة… لماذا ترفض الدول الغربية اللاجئين
وأورد الصحفي بالجريدة نفسها، أنتوني فيولا، في تقرير، أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس كانا قد تعهدا في الموقع الإخباري لحملتهما الانتخابية عام 2020، "تجديد التزام الولايات المتحدة تجاه طالبي اللجوء واللاجئين"، إلا أن الليبراليين يلقون باللائمة على إدارة بايدن لنقضها ذلك العهد إثر ترحيلها آلاف المهاجرين الهايتيين إلى وطنهم "الذي يعصف به العنف".فهل دوافع أزمة اللاجئين اقتصادية أم سياسية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام الحلو:وأضاف الحلوإعداد وتقديم: ضياء حسون...التفاصيل في الملف الصوتي...
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) بأن الولايات المتحدة وأوروبا تواجهان تدفقا للمهاجرين بأعداد هائلة، مما دفع القادة الغربيين إلى السعي لإيقافها.
وأورد الصحفي بالجريدة نفسها، أنتوني فيولا، في تقرير، أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس كانا قد تعهدا في الموقع الإخباري لحملتهما الانتخابية عام 2020، "تجديد التزام الولايات المتحدة تجاه طالبي اللجوء واللاجئين"، إلا أن الليبراليين يلقون باللائمة على إدارة بايدن لنقضها ذلك العهد إثر ترحيلها آلاف المهاجرين الهايتيين إلى وطنهم "الذي يعصف به العنف".
فهل دوافع أزمة اللاجئين اقتصادية أم سياسية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام الحلو:
"تدفق اللاجئين إلى الدول الغربية هو أمر مرتبط بالأوضاع الاقتصادية، فعندما تتدفق هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين إلى أوروبا أو إلى الولايات المتحدة، فإن هذا الأمر يحتاج إلى ميزانيات خاصة تكفي لهؤلاء اللاجئين، كما أن الموضوع فيه جانب آخر يتمثل بالضغط السياسي، حيث نشهد تدفق اللاجئين من تركيا في فترات معينة تكون الأوضاع فيها حرجة بين دول معينة، لذا تتداخل الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية في موضوع اللاجئين، إذ أن تدفق للاجئين غرضه سياسي من أجل إيجاد تأثير اقتصادي على الدول الأوروبية والولايات المتحدة، إضافة إلى استغلاله إعلامياً من الدول الغربية نفسها من أجل الحصول على الدعم".
وأضاف الحلو
"تعتمد أغلب دول أوروبا وكذلك الولايات المتحدة في صناعاتها على اللاجئين، كونها بحاجة دائمة إلى الأيدي العاملة بحكم طبيعتها الديموغرافية، لكنها تظهر إعلامياً أنها غير مستفيدة من هؤلاء المهاجرين أو اللاجئين، على اعتبار أنها لا تستطيع تحمل أعباءهم، رغم أن أغلب اللاجئين من الطاقات والكفاءات الشابة الباحثة عن بيئة صالحة للعيش، والتي من الممكن استثمارها وتشغيلها، وبنفس الوقت يمكن للدول المستقبلة لهم الحصول على الدعم الدولي من أجل إيوائهم، إلا أنه وبعد جائحة كورونا شهدت الولايات المتحدة انعطافة كبيرة في اقتصادها وما ترتب على ذلك من ارتفاع كبير بنسب البطالة، ناهيك عن الكثير من المشاكل الأخرى التي تعانيها".