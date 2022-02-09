https://arabic.sputniknews.com/20220209/ريابكوف-يصف-تقارير-عن-احتمال-تزويد-أوكرانيا-بمنظومة-ثاد-بالاستفزاز-1058254675.html

ريابكوف يصف تقارير عن احتمال تزويد أوكرانيا بمنظومة "ثاد" بالاستفزاز

ريابكوف يصف تقارير عن احتمال تزويد أوكرانيا بمنظومة "ثاد" بالاستفزاز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمنظومات "ثاد" المضادة للصواريخ، من شأنه أن يقلل... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T11:57+0000

2022-02-09T11:57+0000

2022-02-09T11:57+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "إذا مضى بعض أصحاب العقول الساخنة في الاتجاه الذي ذكرتموه، فإنه من وجهة نظر الدراسة الواقعية لمثل هذه الأفكار، يعني أن هؤلاء سيقللون من فرص التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة التي نشأت بسبب خطأ الولايات المتحدة وحلفائها وزبائنها، على منطقة شاسعة بطول خط التماس مع روسيا".وأضاف: "نلاحظ مع الأسف أنه، بشكل عام، لم يتبق شيء في ترسانة هذه المجموعة بأكملها التي تعارضنا. وبدلاً من الانخراط في خفض التصعيد، والذي يتضمن، من بين أمور أخرى، مطلبًا غير مشروط، وهو امتثال كييف امتثالًا كاملاً لاتفاقيات مينسك، يحدث إطلاق مختلف الأنواع من حشو المعلومات.. المخصص للجمهور الجاهل، الذي يستحوذ على أي خبر، خاصة تلك الأخبار التي تحتوي على استعراض سبق سلبي، بهدف ترويجها".وعلق نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، في وقت سابق من اليوم، على احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمنظومة "ثاد" المضادة للصواريخ، قائلا إن روسيا تدعو لعدم ارتكاب حماقات ودفع الوضع إلى طريق مسدود.وكان مصدر دبلوماسي قال في وقت سابق، إن أوكرانيا توجهت إلى أمريكا بطلب نشر عدة كتائب من منظومة "ثاد" الأمريكية المضادة للصواريخ قرب مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.ورفض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الإثنين الماضي، التعليق على ما تداولته وسائل الإعلام من تقارير تشير إلى إمكانية نشر عدة كتائب من منظومات "ثاد" الأمريكية المضادة للصواريخ قرب مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، موضحاً أنه لن يعلق على خطوات افتراضية أو غير معلنة.يشار إلى أن "ثاد" منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ، يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية والمتوسطة في ارتفاعات قصوى، وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها.

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