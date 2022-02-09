زاخاروفا: التهدئة حول أوكرانيا تتطلب سحب الأسلحة ووقف المناورات المشتركة بين الناتو وكييف

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "نحن مقتنعون، بأنه من الممكن تحقيق تهدئة للأوضاع حول أوكرانيا، وهو الأمر الذي يتحدث عنه شركاؤنا الغربيون ويكتبون عنه كثيرًا"."وللتوصل إلى ذلك ينبغي وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وسحب المستشارين والمدربين العسكريين من أراضيها، ووقف التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لأوكرانيا ودول الناتو، وكذلك سحب جميع الأسلحة الأجنبية، التي تم تسليمها سابقًا لكييف، إلى خارج الأراضي الأوكرانية".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الكرملين يرى في خفض التصعيد حول أوكرانيا ضرورة ملحة؛ مشيراً إلى تصاعد التوتر كل يوم، بما في ذلك بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق، إن كييف تلقت، مؤخرًا، دعمًا من شركاء غربيين بقيمة 1.5 مليار دولار، وأكثر من ألف طن من الأسلحة.
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إمكانية تحقيق خفض التصعيد حول أوكرانيا، حال أوقفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) المناورات المشتركة مع القوات المسلحة الأوكرانية، وسحبت الأسلحة التي تم تسليمها إلى سلطات كييف، في وقت سابق.
وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "نحن مقتنعون، بأنه من الممكن تحقيق تهدئة للأوضاع حول أوكرانيا، وهو الأمر الذي يتحدث عنه شركاؤنا الغربيون ويكتبون عنه كثيرًا".
"وللتوصل إلى ذلك ينبغي وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وسحب المستشارين والمدربين العسكريين من أراضيها، ووقف التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لأوكرانيا ودول الناتو، وكذلك سحب جميع الأسلحة الأجنبية، التي تم تسليمها سابقًا لكييف، إلى خارج الأراضي الأوكرانية".
وأضافت: "ندعو إلى وقف التصعيد المصطنع للتوتر حول أوكرانيا، واتخاذ خطوات عملية تهدف إلى خفض تصعيد حقيقي للأوضاع، وتسوية الصراع في دونباس".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الكرملين يرى في خفض التصعيد حول أوكرانيا ضرورة ملحة؛ مشيراً إلى تصاعد التوتر كل يوم، بما في ذلك بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق، إن كييف تلقت، مؤخرًا، دعمًا من شركاء غربيين بقيمة 1.5 مليار دولار، وأكثر من ألف طن من الأسلحة.