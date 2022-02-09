https://arabic.sputniknews.com/20220209/زاخاروفا-التهدئة-حول-أوكرانيا-تتطلب-سحب-الأسلحة-ووقف-المناورات-المشتركة-بين-الناتو-وكييف-1058267423.html

زاخاروفا: التهدئة حول أوكرانيا تتطلب سحب الأسلحة ووقف المناورات المشتركة بين الناتو وكييف

زاخاروفا: التهدئة حول أوكرانيا تتطلب سحب الأسلحة ووقف المناورات المشتركة بين الناتو وكييف

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إمكانية تحقيق خفض التصعيد حول أوكرانيا، حال أوقفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T14:54+0000

2022-02-09T14:54+0000

2022-02-09T14:57+0000

روسيا

ماريا زاخاروفا

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وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "نحن مقتنعون، بأنه من الممكن تحقيق تهدئة للأوضاع حول أوكرانيا، وهو الأمر الذي يتحدث عنه شركاؤنا الغربيون ويكتبون عنه كثيرًا"."وللتوصل إلى ذلك ينبغي وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وسحب المستشارين والمدربين العسكريين من أراضيها، ووقف التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لأوكرانيا ودول الناتو، وكذلك سحب جميع الأسلحة الأجنبية، التي تم تسليمها سابقًا لكييف، إلى خارج الأراضي الأوكرانية".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الكرملين يرى في خفض التصعيد حول أوكرانيا ضرورة ملحة؛ مشيراً إلى تصاعد التوتر كل يوم، بما في ذلك بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق، إن كييف تلقت، مؤخرًا، دعمًا من شركاء غربيين بقيمة 1.5 مليار دولار، وأكثر من ألف طن من الأسلحة.

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روسيا, ماريا زاخاروفا