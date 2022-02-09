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https://arabic.sputniknews.com/20220209/زاخاروفا-التهدئة-حول-أوكرانيا-تتطلب-سحب-الأسلحة-ووقف-المناورات-المشتركة-بين-الناتو-وكييف-1058267423.html
زاخاروفا: التهدئة حول أوكرانيا تتطلب سحب الأسلحة ووقف المناورات المشتركة بين الناتو وكييف
زاخاروفا: التهدئة حول أوكرانيا تتطلب سحب الأسلحة ووقف المناورات المشتركة بين الناتو وكييف
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إمكانية تحقيق خفض التصعيد حول أوكرانيا، حال أوقفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T14:54+0000
2022-02-09T14:57+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
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وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "نحن مقتنعون، بأنه من الممكن تحقيق تهدئة للأوضاع حول أوكرانيا، وهو الأمر الذي يتحدث عنه شركاؤنا الغربيون ويكتبون عنه كثيرًا"."وللتوصل إلى ذلك ينبغي وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وسحب المستشارين والمدربين العسكريين من أراضيها، ووقف التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لأوكرانيا ودول الناتو، وكذلك سحب جميع الأسلحة الأجنبية، التي تم تسليمها سابقًا لكييف، إلى خارج الأراضي الأوكرانية".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الكرملين يرى في خفض التصعيد حول أوكرانيا ضرورة ملحة؛ مشيراً إلى تصاعد التوتر كل يوم، بما في ذلك بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق، إن كييف تلقت، مؤخرًا، دعمًا من شركاء غربيين بقيمة 1.5 مليار دولار، وأكثر من ألف طن من الأسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-على-كييف-بدء-حوار-مع-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-1058165698.html
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روسيا, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا: التهدئة حول أوكرانيا تتطلب سحب الأسلحة ووقف المناورات المشتركة بين الناتو وكييف

14:54 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 09.02.2022)
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إمكانية تحقيق خفض التصعيد حول أوكرانيا، حال أوقفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) المناورات المشتركة مع القوات المسلحة الأوكرانية، وسحبت الأسلحة التي تم تسليمها إلى سلطات كييف، في وقت سابق.
وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "نحن مقتنعون، بأنه من الممكن تحقيق تهدئة للأوضاع حول أوكرانيا، وهو الأمر الذي يتحدث عنه شركاؤنا الغربيون ويكتبون عنه كثيرًا".
"وللتوصل إلى ذلك ينبغي وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وسحب المستشارين والمدربين العسكريين من أراضيها، ووقف التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لأوكرانيا ودول الناتو، وكذلك سحب جميع الأسلحة الأجنبية، التي تم تسليمها سابقًا لكييف، إلى خارج الأراضي الأوكرانية".
وأضافت: "ندعو إلى وقف التصعيد المصطنع للتوتر حول أوكرانيا، واتخاذ خطوات عملية تهدف إلى خفض تصعيد حقيقي للأوضاع، وتسوية الصراع في دونباس".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الكرملين يرى في خفض التصعيد حول أوكرانيا ضرورة ملحة؛ مشيراً إلى تصاعد التوتر كل يوم، بما في ذلك بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق، إن كييف تلقت، مؤخرًا، دعمًا من شركاء غربيين بقيمة 1.5 مليار دولار، وأكثر من ألف طن من الأسلحة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
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