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https://arabic.sputniknews.com/20220209/سفير-إثيوبيا-لدى-الخرطوم-تطورات-إيجابية-بشأن-سد-النهضة-1058260535.html
سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة
سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة
قال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم: "إن هناك تطورات إيجابية بين بلاده والسودان في قضايا مثل سد النهضة والحدود". 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T12:49+0000
2022-02-09T12:49+0000
2022-02-09T13:00+0000
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سبوتنيك عربي
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أخبار سد النهضة الإثيوبي
سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة
12:49 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 09.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم: "إن هناك تطورات إيجابية بين بلاده والسودان في قضايا مثل سد النهضة والحدود".