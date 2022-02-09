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سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة
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سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة
سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة
قال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم: "إن هناك تطورات إيجابية بين بلاده والسودان في قضايا مثل سد النهضة والحدود". 09.02.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار سد النهضة الإثيوبي

سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة

12:49 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 09.02.2022)
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
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قال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم: "إن هناك تطورات إيجابية بين بلاده والسودان في قضايا مثل سد النهضة والحدود".
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