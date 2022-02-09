سفير روسيا في دمشق: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي

وقال يفيموف لوكالة سبوتنيك: "روسيا تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى وقفها. وتقوم [روسيا] بإبلاغ هذا الموقف باستمرار وعلى مختلف المستويات إلى القدس الغربية".ووفقًا للسفير الروسي، فإن هذه الضربات الجوية لا تؤدي فقط إلى وقوع إصابات، ولكنها تؤدي أيضًا إلى تعقيد الوضع في المنطقة ككل.تصدت وحدات الدفاع الجوي السوري، صباح اليوم الأربعاء، لصواريخ إسرائيلية في سماء الريف الغربي للعاصمة دمشق.وقال مصدر عسكري سوري، إنه في حوالي الساعة 12،56 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت.
أعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقا من وجهة نظر القانون الدولي.
وقال يفيموف لوكالة سبوتنيك: "روسيا تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى وقفها. وتقوم [روسيا] بإبلاغ هذا الموقف باستمرار وعلى مختلف المستويات إلى القدس الغربية".
ووفقًا للسفير الروسي، فإن هذه الضربات الجوية لا تؤدي فقط إلى وقوع إصابات، ولكنها تؤدي أيضًا إلى تعقيد الوضع في المنطقة ككل.
وأضاف السفير: "تؤدي مثل هذه الهجمات إلى خسائر بشرية، وتسبب أضرارا مادية خطيرة، وتنتهك السيادة السورية، وتشكل تهديدًا للحركة الجوية المدنية الدولية، وتزيد بشكل عام من تفاقم الوضع العسكري السياسي الصعب بالفعل".
تصدت وحدات الدفاع الجوي السوري، صباح اليوم الأربعاء، لصواريخ إسرائيلية في سماء الريف الغربي للعاصمة دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري، إنه في حوالي الساعة 12،56 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت.