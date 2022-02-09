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سفير روسيا لدى دمشق: تركيا لم تف ببعض الاتفاقات مع روسيا بشأن إدلب
سفير روسيا لدى دمشق: تركيا لم تف ببعض الاتفاقات مع روسيا بشأن إدلب
أعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، أن تركيا لم تفِ بجزء من الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع روسيا بشأن إدلب السورية، لا سيما بشأن الطريق السريع "إم... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T12:43+0000
2022-02-09T12:43+0000
أخبار العالم العربي
اتفاق "بوتين - أردوغان" حول إدلب
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دمشق - سبوتنيك. وقال يفيموف لوكالة "سبوتنيك": "بعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطريق السريع "إم 4"، لم يتم تنفيذها بالكامل من قبل الجانب الآخر،تركيا"، مضيفا: "يستمر العمل ذي الصلة مع الشركاء الأتراك على مختلف المستويات ومن خلال الإدارات المختلفة".وفي الوقت نفسه، أشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى في موسكو في مارس / آذار 2020، بشأن إدلب "جعلت من الممكن تأمين تحرير جزء كبير من الأراضي من قبل الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية".وأضاف السفير الروسي: "في الوقت نفسه، أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا توجد اتفاقات تلغي الحاجة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب، وإعادة هذا الجزء من سوريا إلى سيادة دمشق في أسرع وقت ممكن، وأي محاولات "لتبييض" الإرهابيين المختبئين في إدلب، وتصنيفهم على أنهم ما يسمى بـ "المعارضة المسلحة" هي أيضا مرفوضة بشكل قاطع".
https://arabic.sputniknews.com/20200319/الخارجية-الروسية-اتفاق-روسيا-وتركيا-حول-إدلب-يسبب-إزعاجا-للولايات-المتحدة-1044909018.html
https://arabic.sputniknews.com/20210928/-وزير-الدفاع-التركي-معلقا-على-غارات-إدلب-ملتزمون-بأسس-الاتفاق-المبرم-مع-روسيا-1050274276.html
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أخبار العالم العربي, اتفاق "بوتين - أردوغان" حول إدلب

سفير روسيا لدى دمشق: تركيا لم تف ببعض الاتفاقات مع روسيا بشأن إدلب

12:43 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Basil Shartouh"جبهة النصرة" تمنع خروج السكان السوريين من إدلب باتجاه المناطق الآمنة
جبهة النصرة تمنع خروج السكان السوريين من إدلب باتجاه المناطق الآمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، أن تركيا لم تفِ بجزء من الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع روسيا بشأن إدلب السورية، لا سيما بشأن الطريق السريع "إم 4".
دمشق - سبوتنيك. وقال يفيموف لوكالة "سبوتنيك": "بعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطريق السريع "إم 4"، لم يتم تنفيذها بالكامل من قبل الجانب الآخر،تركيا"، مضيفا: "يستمر العمل ذي الصلة مع الشركاء الأتراك على مختلف المستويات ومن خلال الإدارات المختلفة".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2020
الخارجية الروسية: اتفاق روسيا وتركيا حول إدلب يسبب إزعاجا للولايات المتحدة
19 مارس 2020, 16:37 GMT
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى في موسكو في مارس / آذار 2020، بشأن إدلب "جعلت من الممكن تأمين تحرير جزء كبير من الأراضي من قبل الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2021
وزير الدفاع التركي عن التصعيد في إدلب: ملتزمون بأسس الاتفاق المبرم مع روسيا
28 سبتمبر 2021, 09:45 GMT
وأضاف السفير الروسي: "في الوقت نفسه، أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا توجد اتفاقات تلغي الحاجة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب، وإعادة هذا الجزء من سوريا إلى سيادة دمشق في أسرع وقت ممكن، وأي محاولات "لتبييض" الإرهابيين المختبئين في إدلب، وتصنيفهم على أنهم ما يسمى بـ "المعارضة المسلحة" هي أيضا مرفوضة بشكل قاطع".
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