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https://arabic.sputniknews.com/20220209/شركة-روسية-تطور-مركبة-عسكرية-هجينة-تجمع-بين-الغواصة-والسفينة-العائمة-1058249671.html
شركة روسية تطور مركبة عسكرية هجينة تجمع بين الغواصة والسفينة العائمة
شركة روسية تطور مركبة عسكرية هجينة تجمع بين الغواصة والسفينة العائمة
كشف مكتب التصميم المركزي للهندسة البحرية "روبين" عن تطوير مخططات تابعة للسفينة والغواصة البحرية "ستراج" التي تجمع بمهامها العسكرية بين مزايا الغواصة والسفينة... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:28+0000
2022-02-09T10:28+0000
رصد عسكري
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وأصدرت الشركة بيانا رسميا نقلته وكالة "سبوتنيك" وجاء فيه أنه "تم تطوير النسخة الأولى منها في عام 2021 والتي أعدت خصيصاً للتصدير وظهرت نسخة أخرى تميزت فيها السفينة بطول حوالي 72 مترًا وبوزن يبلغ نحو 1300 طن". وأضاف البيان: "المخططات الجديدة تحمل ملامح جديدة مرتبطة بجذوع موجهة لتقليل التدحرج المساري، بالإضافة إلى زيادة استقرار السفينة ومنصة تثبيت السلاح"، معتبرا أن وضع هوائي صوتي مائي في المقدمة قد يؤدي إلى تحسين ظروف تشغيله ويقلل المصباح نفسه من مقاومة الحركة وتسمح المحطة بتوليد الطاقة الأكثر قوة بسرعات تصل إلى 21 عقدة".وتابع البيان: "كما يحتوي هذا الإصدار على أسلحة إضافية وبينها مدفع أوتوماتيكي صغير العيار وقاذفان للصواريخ الموجهة وأربعة أنابيب طوربيد من عيار 324 ملم".كما أكدت الشركة الروسية روبين أنه "بسبب التخفيضات في الميزانيات العسكرية بسبب الحاجة إلى مكافحة الوباء وعواقبه أصبح الطلب على السفن متعددة الوظائف أكثر واستجابتنا لهذا التحدي العصري هو الجمع بين الخصائص تحت الماء والسطح وبفضل هذا الجمع تحتفظ السفينة الموجهة للاستخدام في وقت السلم بقيمتها كوحدة قتالية أثناء تصعيد النزاع وتناسب مهامه وظروف الاستخدام والإمكانيات المتاحة على أفضل وجه".ويبلغ طول سفينة "ستراج" 60 مترا إلى 70 مترا. ويقودها طاقم مكون من 42 شخصا. وتقدّر إزاحتها المائية بحوالي 1000 طنّ. ويمكن تسليحها بالطوربيدات والصواريخ الموجهة ومدفع من عيار خفيف. ويمكنها أن تحمل على متنها طائرة سيرة.
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رصد عسكري

شركة روسية تطور مركبة عسكرية هجينة تجمع بين الغواصة والسفينة العائمة

10:28 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Pavel lvov / الذهاب إلى بنك الصوروصول غواصة "كنياز فلاديمير" من فئة "بوري" إلى القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في شمال روسيا "غادجييفو"
وصول غواصة كنياز فلاديمير من فئة بوري إلى القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في شمال روسيا غادجييفو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Pavel lvov
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كشف مكتب التصميم المركزي للهندسة البحرية "روبين" عن تطوير مخططات تابعة للسفينة والغواصة البحرية "ستراج" التي تجمع بمهامها العسكرية بين مزايا الغواصة والسفينة العائمة على المياه.
وأصدرت الشركة بيانا رسميا نقلته وكالة "سبوتنيك" وجاء فيه أنه "تم تطوير النسخة الأولى منها في عام 2021 والتي أعدت خصيصاً للتصدير وظهرت نسخة أخرى تميزت فيها السفينة بطول حوالي 72 مترًا وبوزن يبلغ نحو 1300 طن".
وأضاف البيان: "المخططات الجديدة تحمل ملامح جديدة مرتبطة بجذوع موجهة لتقليل التدحرج المساري، بالإضافة إلى زيادة استقرار السفينة ومنصة تثبيت السلاح"، معتبرا أن وضع هوائي صوتي مائي في المقدمة قد يؤدي إلى تحسين ظروف تشغيله ويقلل المصباح نفسه من مقاومة الحركة وتسمح المحطة بتوليد الطاقة الأكثر قوة بسرعات تصل إلى 21 عقدة".
وتابع البيان: "كما يحتوي هذا الإصدار على أسلحة إضافية وبينها مدفع أوتوماتيكي صغير العيار وقاذفان للصواريخ الموجهة وأربعة أنابيب طوربيد من عيار 324 ملم".
كما أكدت الشركة الروسية روبين أنه "بسبب التخفيضات في الميزانيات العسكرية بسبب الحاجة إلى مكافحة الوباء وعواقبه أصبح الطلب على السفن متعددة الوظائف أكثر واستجابتنا لهذا التحدي العصري هو الجمع بين الخصائص تحت الماء والسطح وبفضل هذا الجمع تحتفظ السفينة الموجهة للاستخدام في وقت السلم بقيمتها كوحدة قتالية أثناء تصعيد النزاع وتناسب مهامه وظروف الاستخدام والإمكانيات المتاحة على أفضل وجه".
ويبلغ طول سفينة "ستراج" 60 مترا إلى 70 مترا. ويقودها طاقم مكون من 42 شخصا. وتقدّر إزاحتها المائية بحوالي 1000 طنّ. ويمكن تسليحها بالطوربيدات والصواريخ الموجهة ومدفع من عيار خفيف. ويمكنها أن تحمل على متنها طائرة سيرة.

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