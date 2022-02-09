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إطلاق النار على حافلة ركاب في القدس ولا إصابات
إطلاق النار على حافلة ركاب في القدس ولا إصابات
تعرضت حافلة ركاب، مساء اليوم الأربعاء، إلى إطلاق نار في مدينة القدس، دون أن تقع إصابات في الحادث. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
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القدس
إسرائيل
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ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يظهر رجلا يقترب من الحافلة ويرفع يده لاستهداف الحافلة.وقالت الصحيفة إن قوات كبيرة من الشرطة تجري عمليات بحث في المنطقة. وبحسب الشرطة، وردت أنباء عن إطلاق نار على الحافلة، ولم تقع إصابات في الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/حماس-منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-القدس-هو-القيادي-بالحركة-فادي-أبو-شخيدم-1050763711.html
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القدس, إسرائيل

إطلاق النار على حافلة ركاب في القدس ولا إصابات

22:03 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 22:05 GMT 09.02.2022)
© YouTube.comالشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© YouTube.com
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تعرضت حافلة ركاب، مساء اليوم الأربعاء، إلى إطلاق نار في مدينة القدس، دون أن تقع إصابات في الحادث.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يظهر رجلا يقترب من الحافلة ويرفع يده لاستهداف الحافلة.
موقع عملية طعن رجل الأمن الإسرائيلي بالقدس الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
"حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم
21 نوفمبر 2021, 09:41 GMT
وقالت الصحيفة إن قوات كبيرة من الشرطة تجري عمليات بحث في المنطقة.
وبحسب الشرطة، وردت أنباء عن إطلاق نار على الحافلة، ولم تقع إصابات في الحادث.
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