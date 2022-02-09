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https://arabic.sputniknews.com/20220209/صحيفة-إطلاق-النار-على-حافلة-ركاب-في-القدس-ولا-إصابات--1058278813.html
إطلاق النار على حافلة ركاب في القدس ولا إصابات
إطلاق النار على حافلة ركاب في القدس ولا إصابات
تعرضت حافلة ركاب، مساء اليوم الأربعاء، إلى إطلاق نار في مدينة القدس، دون أن تقع إصابات في الحادث. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T22:03+0000
2022-02-09T22:03+0000
2022-02-09T22:05+0000
القدس
إسرائيل
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ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يظهر رجلا يقترب من الحافلة ويرفع يده لاستهداف الحافلة.وقالت الصحيفة إن قوات كبيرة من الشرطة تجري عمليات بحث في المنطقة. وبحسب الشرطة، وردت أنباء عن إطلاق نار على الحافلة، ولم تقع إصابات في الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/حماس-منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-القدس-هو-القيادي-بالحركة-فادي-أبو-شخيدم-1050763711.html
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القدس, إسرائيل
إطلاق النار على حافلة ركاب في القدس ولا إصابات 22:03 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 22:05 GMT 09.02.2022) تابعنا عبر
تعرضت حافلة ركاب، مساء اليوم الأربعاء، إلى إطلاق نار في مدينة القدس، دون أن تقع إصابات في الحادث.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يظهر رجلا يقترب من الحافلة ويرفع يده لاستهداف الحافلة.
21 نوفمبر 2021, 09:41 GMT
وقالت الصحيفة إن قوات كبيرة من الشرطة تجري عمليات بحث في المنطقة.
وبحسب الشرطة، وردت أنباء عن
إطلاق نار
على الحافلة، ولم تقع إصابات في الحادث.